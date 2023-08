Segura, tranquila y decidida. Así llegó Liz Suárez Zevallos, de 17 años, a las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para ejercer por primera vez su derecho al voto. Lo hizo en compañía de su padre, quien también debía sufragar en la junta 419 del mismo recinto electoral, ubicado en el norte de la urbe.

Elecciones en Ecuador: En pocos recintos electorales hubo menos vendedores Leer más

La joven, quien cursa el tercer año de bachillerato en el Centro de Estudios Espíritu Santo, dijo que aunque no es obligatorio, tomó la decisión de sufragar porque “con mi voto hago valer mi opinión y porque quiero mejores días para el país”.

Comentó que en los comicios de febrero pasado, cuando se eligieron autoridades seccionales, también quiso sufragar, pero no pudo hacerlo porque se le presentaron algunos problemas personas. No obstante, recalcó que estas elecciones anticipadas no podía dejarlas pasar, ya que es la oportunidad de elegir al presidente de la República que llevará las riendas del país en los próximos 18 meses.

#EleccionesEc 🗳️ | 3 alertas falsas de paquetes, 430 detenidos (62 por microtráfico), 238 citaciones. 82 arrestados en Pichincha por ley seca es el resultado de 5,211 operativos y 3 puestos de mando con Fuerzas Armadas.



Lee más 👉 https://t.co/IEjtRecGsw pic.twitter.com/qx3Ok3u5dd — Diario Expreso (@Expresoec) August 20, 2023

Ella es una de las 653.381 personas de 16 y 17 años que tienen derecho al voto facultativo, lo que representa el 5 % del padrón electoral.

Como joven, las expectativas de Liz son muchas. “Espero que pueda mejorar la situación económica del país, la seguridad y más que nada la educación, que es la base de todo”, expresó mientras mostraba el certificado de votación que le otorgaron después de haber sufragado.

Elecciones 2023: el voto asistido, se empieza a pulir con los errores Leer más

Algo similar dijo Sebastián Tinajeros (17), quien también votó por primera vez en un recinto del sur de la ciudad. Lo hizo porque eso significa para él “pasar a gozar plenamente de mis derechos como ciudadano”.

Cree que las nuevas autoridades deben ofrecer mayor seguridad a todos, para que ya no haya más asaltos, muertes y violencia. “Los jóvenes necesitamos mejores oportunidades. Queremos que haya más fuentes de empleo y un mayor acceso a la universidad, para que cuando salgamos del colegio podamos seguir formándonos y ser profesionales productivos, y no tengamos que abandonar el país en busca del sueño que se nos ha negado por muchos años en el lugar donde nacimos”.

Liz Suárez asistió al recinto electoral en compañía de su padre. Joffre Flores / EXPRESO

En cambio, Adriana Romero, de 17 años, mencionó que desde que supo que habría elecciones anticipadas se ha reunido con otros compañeros del colegio para analizar por quién votar. “En mi caso, creo que los elegidos deben ser quienes más se apeguen a la realidad y necesidades del país. Ojalá que gane un presidente que quiera cambiar el país y lo lleve al desarrollo que todos anhelamos”, puntualizó.