Elecciones 2023: el voto asistido, se empieza a pulir con los errores

A diferencia de ocasiones anteriores, la organización sí se hizo presente en los votantes que necesitaron de asistencia para acercarse a sufragar en estas elecciones anticipadas 2023.

Las personas que tenían algún tipo de discapacidad o que presentan dificultades para acercarse hasta la junta receptora del voto a la cual fueron asignadas lograron ser atendidas sin mayores contratiempos en los distintos recintos electorales.

Esta vez la mayoría de personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y hasta los mismos ciudadanos conocían qué proceso debían realizar. “Me tomó apenas 8 minutos votar. Llegué y me permitieron el ingreso sin hacer filas; me pidieron mi cédula y un representante del CNE fue a retirar mi papeleta y me trajo los documentos para firmar. No tuve que esperar mucho para sufragar, me dieron ”, comentó José Amaguaña, quien cumplió como ciudadano en el centro sur de Guayaquil.

2. Prioridad. Los electores que tenían movilidad reducida pudieron ingresar de manera preferente a los recintos electorales. El proceso fue rápido. JOFFRE FLORES

Para Vicente Vélez, adulto mayor con discapacidad visual, poco a poco va mejorando el voto asistido. “Las últimas elecciones fueron un desastre, nadie sabía nada, pero ahora apenas llegué me recibieron los del CNE y me ayudaron para que no camine tanto y me permitieron sufragar. Creo que de a poco se va mejorando este sistema, pero aún se debe hacer más”, comentó Vélez que se acercó a las 09:45 a ejercer su derecho al voto en el colegio 28 de Mayo en la avenida Carlos Julio Arosemena en Guayaquil.

En su mayoría, el voto preferente se realizó sin dificultades y con agilidad.