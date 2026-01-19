Enrique Herrería en Carondelet: expectativas altas y gestión todavía imperceptible

Un abogado y un exlegislador coinciden en que el secretario jurídico ha sido muy cauto; Fabián Pozo hizo un comentario

El exjuez de la Corte Constitucional Enrique Herrería es el secretario jurídico de la Presidencia.

El 21 de noviembre del 2025, a través del Decreto Ejecutivo 230, el presidente Daniel Noboa designó a Enrique Herrería Bonnet como secretario jurídico de la Presidencia. La llegada del exasambleísta y exjuez de la Corte Constitucional generó expectativas, tras las críticas que recibió su antecesor, Stalin Andino, por las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra proyectos de ley impulsados desde el Ejecutivo, tratados como económicos urgentes; y por movimientos en el gabinete que no representaron un cambio profundo.

A casi dos meses desde que el nuevo secretario jurídico empezó a trabajar en Carondelet, analistas señalan que todavía no se ha sentido su presencia. Consultado, Enrique Herrería dijo que no está brindando entrevistas y que está haciendo su trabajo; Confirme que ha reestructurado el equipo, sin dar más detalles. ¿Prepara proyectos de enmiendas constitucionales? “No le puedo anticipar nada de eso”.

El abogado y profesor de la Universidad Central, Santiago Machuca, fue uno de los críticos del desempeño de Oviedo, por ejemplo en su defensa ante la Corte Constitucional, en agosto. El frente a los jueces mostró improvisación y no logró posicionar argumentos sobre la unidad de materia en la Ley de Integridad Pública ni por qué era económica urgente.

"La actuación de Enrique Herrería ha sido cauta, en estos casi dos meses no se le ha visto mucho. Después de todo, ¿qué puede hacer el secretario jurídico si su principal jefe pasa afuera? Un empleado no puede hacer consultas urgentes si el gerente pasa afuera".

Enrique Herrería: ¿Quién es el nuevo Secretario Jurídico de Noboa? Leer más

Un secretario jurídico no puede hacer milagros, dice Santiago Machuca

Además, Santiago Machuca opina que se debe tomar en cuenta un elemento fundamental: "No se puede entender la actuación del secretario jurídico aislada de la política de gobierno. Se pensó que entró a enrumbar las actuaciones del Ejecutivo", dijo.

Sin embargo —aclara— si el régimen quiere seguir por mal camino, sin respetar lo que dice la Constitución y echar la culpa de su ineficiencia e inoperancia a otros, “puede venir el mejor jurista del mundo frente al desgobierno del presidente Noboa, que no puede hacer milagros”.

No se necesitan enmiendas ni reformas. Debe guiar jurídicamente a entidades de Gobierno como la UAFE, sobre su procedimiento de control a economías criminales. Santiago Machuca, catedrático universitario y abogado

Lo que tiene a su cargo Enrique Herrería:

Fabián Pozo, exsecretario jurídico en el gobierno de Guillermo Lasso, señala que en el día a día en ese cargo se requiere de un equipo, que conozca desde temas relacionados con impuestos a regulación de hidrocarburos, derecho de familia, normas de seguridad, de salud, hasta el Concordato con el Vaticano y la regulación del Vicariato.

Noboa reformó reglamento para el abastecimiento centralizado de medicinas Leer más

“Creo que el doctor Herrería tiene experiencia y conocimiento que aportará muchísimo, como exjuez de la Corte y como legislador. Conoce muy bien los procesos que están detrás de elaboración de leyes y decretos y sobre la impugnación de esto en la Corte. Yo noto una mejora en la calidad jurídica de esos documentos".

Pozo detalló que el secretario jurídico debe patrocinar al presidente ante la Corte, hacer proyectos de decretos de iniciativa del Ejecutivo, reglamentos, regulaciones y proyectos; también asesorar a entidades del sector público.

Aún es muy pronto para evaluar el desempeño del secretario jurídico de la Presidencia: Vicente Taiano

Por su lado, Vicente Taiano, exlegislador, cree que Herrería no ha tenido apariciones públicas porque debe estar reorganizando la Secretaría. “Hay que darle tiempo para conocer los resultados de su gestión. “Desde su despacho seguro saldrán reformas para darle facilidades a jueces, policías y militares”.

Asimismo, Taiano reiteró que tiene el mejor concepto de Enrique Herrería. "Debe ser un asesor del presidente desde el punto de vista jurídico, pero también político. Se requiere experiencia y él la tiene".

Contexto:

Tres abogados han ocupado ese cargo desde noviembre del 2023: Mishel Mancheno, hoy asambleísta; Stalin Andino y Enrique Herrería Bonnet.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!