CIES y los gastos reservados: ¿son realmente necesarios para la seguridad de Ecuador?

El CIES dispara su presupuesto a $ 134 millones, pero la producción de inteligencia estratégica no ha frenado la violencia.

El Centro de Inteligencia Estratégica fue creado en 2018, tras la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia (Senain).

El aumento del presupuesto del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) en 2025 reabrió la discusión sobre la eficacia y los riesgos de mantener un sistema de gastos reservados en un país que enfrenta su peor crisis de violencia. Hasta el 28 de noviembre de este año, Ecuador registró 8.272 muertes violentas, una cifra sin precedentes. Sin embargo, el incremento de recursos no se traduce en un sistema de inteligencia más sólido ni más estratégico.Pues otro dato revela la falta de anticipación: Entre enero y septiembre se han producido 75 masacres que han dejado casi 400 víctimas, según una investigación de Plan V.

Un salto presupuestario sin resultados visibles

En 2025, el presupuesto codificado del CIES alcanzó $134,5 millones, casi el doble que los $ 69,8 millones de 2024, lo que representa un incremento cercano al 93 %. De ese total, $131,1 millones se destinaron al gasto de funcionamiento.

A pesar del discurso oficial que insiste en reforzar la seguridad ante el avance del crimen organizado, los registros públicos no reflejan una actividad proporcional. Entre enero y octubre de 2025, el CIES reportó apenas 38 contratos en el SERCOP, por un total de $ 259.476, enfocados en servicios básicos: limpieza, transporte de personal, pólizas de seguros o material de oficina.

La diferencia entre ese monto y el presupuesto total evidencia que la mayoría de recursos fluye hacia contratos clasificados como gastos reservados: adquisiciones que no pueden ser verificadas públicamente.

Gastos reservados: un sistema sin control real

La ley permite auditorías especiales de la Contraloría sobre los gastos reservados, pero una vez concluyen, el Estado destruye los respaldos “para proteger la identidad de las operaciones”.

Este mecanismo elimina cualquier posibilidad de rastrear las compras, los proveedores o los resultados operativos. Expertos en seguridad reconocen que ciertos ámbitos de inteligencia requieren discreción, sobre todo en operaciones sensibles, protección de vidas o acciones contra estructuras criminales.

Luis A. Córdova: “No existe un sistema de inteligencia, y la tecnología no reemplaza a los analistas”

El investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, Luis A. Córdova, sostiene que Ecuador no ha logrado construir un verdadero sistema de inteligencia, a pesar de la Ley Orgánica de Inteligencia y del incremento del presupuesto.

“La inteligencia es la producción de información y el análisis de esa información, ya sea para la intervención de seguridad o para inteligencia estratégica. En Ecuador, los servicios están liderados por policías y militares, y ese es uno de los grandes problemas.”

Córdova recuerda que la antigua Senain, creada en el gobierno de Rafael Correa, fue el primer intento para tener un sistema civil, pero terminó dedicada a actividades de inteligencia política por la falta de controles externos.

Según él, el país repite ese patrón bajo el gobierno de Daniel Noboa:“Hay muy poca inteligencia prospectiva y estratégica. Existe una politización del servicio de inteligencia. No tenemos capacidad de producción y eso se nota en las muertes en cárceles, en la minería ilegal y en el sicariato. No estamos en el nivel de anticipar las acciones criminales”.

El investigador también cuestiona la dependencia tecnológica: “Hay una sobrestimación del uso de tecnología y una sobreconfianza en lo que proveen Israel o plataformas como Palantir para aduanas. Estos sistemas entregan patrones de big data, pero no entienden el contexto. Se necesitan analistas y fuentes humanas que lo construyan”.

En los casos antinarcóticos, explica, los patrones se repiten: operaciones basadas en compra de información para incautar grandes cargamentos, pero sin una estructura analítica sólida.

¿Aumentar el presupuesto sirve si el sistema no cambia?

Para Córdova, el aumento a $ 131 millones para funcionamiento no garantiza una inteligencia más efectiva. De hecho, advierte que el modelo de gastos reservados facilita el desvío de recursos: “La ley de inteligencia permite la fuga de fondos hacia gastos reservados, que se usa para contratos inconfesables ya sea de un software espía para vigilar oponentes, campañas de desprestigio, pago de asesores externos e incluso financiamiento de campañas contra medios como Expreso o Extra, con el uso de la UAFE”.

¿Qué es la inteligencia estratégica?

Según el CIES, la inteligencia estratégica se ocupa de varios fenómenos, "usando técnicas de prospectiva y gestión del conocimiento, provee de insumos para la toma de decisiones del alto nivel en el Gobierno".

Los procesos son la: recopilación, análisis y uso de información para la toma de decisiones a largo plazo,

Recopilación, análisis y uso de información para anticipar escenarios, gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno complejo

