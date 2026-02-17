Sistema bancario de Ecuador está "sólido", según la Súperintendencia de Bancos

La Superintendencia asegura que la banca ecuatoriana está sólida, con liquidez y $60.000 millones en depósitos

La banca privada de Ecuador cuenta con más de 12 millones de clientes (foto referencial).

El sistema bancario de Ecuador está "sólido y solvente", según la Superintendencia de Bancos, que tiene bajo su supervisión a 425 entidades del sector financiero privado, público y de seguridad social.

Roberto Romero, superintendente de Bancos, detalló que bajo supervisión de esa entidad están 23 bancos privados, cuatro bancos públicos (3 de desarrollo y uno de inversión), 126 empresas de administración de finanzas personales, 190 servicios auxiliares, siete servicios financieros y dos fideicomisos, entre otros.

El sistema bancario en Ecuador, que tiene la economía dolarizada, "está sólido, no va a presentar sorpresas negativas", aseguró el funcionario al subrayar que hay "liquidez, el Banco Central tiene reservas suficientes".

La situación de la banca privada de Ecuador

La banca privada de Ecuador cuenta con cuatro bancos grandes, nueve medianos y 10 pequeños, que acumulan en total algo más de 12 millones de clientes (71,3 % de la población), el 50 % de ellos hombres.

Entre los principales indicadores de la banca privada, Romero apuntó a la cobertura (221,92 %), liquidez (20,25 %), morosidad (2,99 %) y solvencia (14,32 %).

"Hay $60.000 millones de depósitos de la ciudadanía en las instituciones financieras, con más de 25 millones de cuentas y créditos por casi $56 mil millones, con más de siete millones de operaciones", detalló en un encuentro con la prensa.

Sobre la distribución del crédito, la Superintendencia de Bancos anotó que:

Unos $25.000 millones son productivos

Cerca de $21.000 millones son de consumo

$4.710 millones a microcréditos

Cerca de $2.800 millones a vivienda

$163 millones son educativos

La situación de la banca pública de Ecuador

Sobre la banca pública, indicó que tiene algo más de 2 millones de clientes (12 % de la población), el 61 % de los cuales son mujeres.

Destacó los indicadores en ese sector como cobertura (128,43 %), liquidez (37,71 %), morosidad (13,92 %) y solvencia (37,37 %) con depósitos por $2.414 millones en más de 2,4 millones de cuentas.

En la banca pública de desarrollo:

Más de $1.600 millones son créditos productivos

20 millones son de consumo

Algo más de 1.000 millones son microcréditos

Cerca de $1.700 millones son de inversión pública

Indicadores del Biess

Respecto al Bando del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), apuntó que tiene inversiones cercanas a los $27.000 millones y da créditos no privativos (acciones, bonos del Estado, inversiones, entre otros) y privativos (préstamos hipotecarios, quirografarios, prendarios).

Además informó de $77.000 millones en activos que maneja el sector financiero privado, $9.000 millones en activos en el sector público y $33.000 millones el Biess en activos, que suman algo más de $119.000 millones, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador en 2024 fue cercano a $125.000 millones.

