Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Chancay
La terminal portuaria proyecta alcanzar un movimiento total de 352.591 TEUs durante 2025.EFE

Puerto de Chancay mueve 270.000 contenedores en primer año de operación

El puerto recibió 289 naves desde noviembre de 2024. El tiempo de transporte entre Perú y Asia se acortó entre 10 y 15 días

El puerto de Chancay, construido en Perú por la naviera estatal china Cosco con una inversión de unos $1.300 millones, cumplió este 14 de noviembre de 2025 un año de su inauguración, tiempo en el que ha recibido 289 embarcaciones y ha movilizado más de 270.000 contenedores, lo que lo convierte, según Cosco, en el nuevo ‘hub’ (centro de conexión) portuario entre China y el Pacífico suramericano.

RELACIONADAS

La gran infraestructura, que pertenece en un 60 % a Cosco y que tiene con un 40 % como socio a la minera Volcán, se encuentra ubicada a unos 70 kilómetros al norte de Lima, donde el 14 de noviembre de 2024 fue inaugurado con la presencia del presidente de China, Xi Jinping, y de la exmandataria peruana, Dina Boluarte (2022-2025).

Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. precisó que en sus primeros 12 meses de operación, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMC) ha recibido 289 naves (67 % de carga en contenedores y 33 % carga general), movilizando más de 270.000 TEUs (contenedores de 20 pies) hasta octubre de este año.

RELACIONADAS

“Para fines de 2025 se proyecta alcanzar un movimiento total de 352.591 TEUs, superando la meta inicial de 350.000”, estimó la compañía, que prevé para su tercer año de operaciones alcanzar el millón de contenedores movilizados. Esta cifra representa la capacidad inicial para la que se construyó esta terminal portuaria.

Intercambio comercial desde el puerto Chancay

PLATAFORMA FINANCIERA archExpreso(7403248)

Proforma 2026: Estado aumenta la nómina de funcionarios y aprieta el gasto en sueldos

Leer más

En ese mismo periodo, el puerto gestionó operaciones de comercio exterior por $1.880 millones, de los cuales, $1.161 millones representan las importaciones y $718 millones en exportaciones, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La entidad recaudadora peruana reportó, además, que entre enero y octubre de 2025 percibió 821,6 millones de soles ($243 millones) por tributos aduaneros en el puerto.

RELACIONADAS

Destacó que el impacto económico también se refleja en la reducción del tiempo de transporte entre Perú y Asia en 10 a 15 días, lo que ha incrementado la competitividad de los productos peruanos y abaratado los costos de importación.

“Este primer año confirma la visión con la que nació el puerto de Chancay: ser un punto de conexión estratégico entre Sudamérica y Asia, y un motor para el desarrollo sostenible del país y su gente”, destacó el gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, Gonzalo Ríos.

Mineria ilegal2

La minería ilegal es un mal común de Perú y Ecuador

Leer más

Entre los principales productos movilizados destacan minerales, harina de pescado, paltas, uvas y arándanos en exportación, y maquinaria pesada, paneles solares, electrodomésticos y granos en importación.

RELACIONADAS

Por otro lado, Cosco subrayó que el impacto positivo que ha supuesto el puerto en la localidad de Chancay, donde en la fase de obras se generaron 2.100 empleos locales, y la empresa ha ejecutado más de $29,1 millones en inversión social, que incluye más de 20 acuerdos con asociaciones de pescadores, vecinales y comerciales.

Los beneficios de esta terminal portuaria no se limitan solo a Perú, sino también a países vecinos como Ecuador, que en febrero de 2025, por ejemplo, habilitó la ruta marítima de exportación directa Guayaquil-Chancay-Shanghai, inaugurada por la naviera china Cosco Shipping Lines y Contecon, concesionaria del Puerto Marítimo Simón Bolívar.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Operativo 'Embestida 51 ': caen policías involucrados en presunto robo de $100.000

  2. Puerto de Chancay mueve 270.000 contenedores en primer año de operación

  3. Ecuador vota su rumbo político este domingo: lo que está en juego para Daniel Noboa

  4. Seguridad en la votación: qué piden los delegados y cómo se garantiza el orden

  5. The White Lotus dispara interés por el lorazepam: el efecto de la ficción en la salud

LO MÁS VISTO

  1. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

  2. Concejal de Quito denuncia gasto "innecesario" en hornado de 15 dólares

  3. Aquiles Álvarez sobre la invasión de veredas: "No vamos a contratar más agentes"

  4. Cansados de promesas, los jubilados vuelven a marchar

  5. Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa

Te recomendamos