Aranceles de Colombia: Golpe a la competitividad del sector agrícola de Ecuador

El arroz es uno de los productos afectados por los aranceles impuestos por Colombia.

Medidas afectan arroz, aceite de palma y atún; productores buscan nuevos mercados ante pérdida del principal destino externo para excedentes agrícolas

La imposición de aranceles del 30% entre Ecuador y Colombia, que entrar´a en vigencia el 1 de febrero de 2026, genera una crisis con repercusiones en la economía agrícola ecuatoriana. Las medidas, justificadas por el presidente Daniel Noboa como una "tasa de seguridad" ante la falta de cooperación colombiana en narcotráfico, golpean la competitividad de productos del agro nacional.

Colombia concentra el 99% de las exportaciones ecuatorianas de arroz, recibiendo mensualmente 60.000 toneladas de las 125.000 que produce Ecuador. El intercambio bilateral alcanza $ 3.000 millones anuales, con una balanza comercial deficitaria para Ecuador de $ 1.717 millones.

José Luis García, coordinador de la Asociación Defensa del Arroz, advierte que el gravamen "sacará de ese mercado al arroz ecuatoriano", espacio que será ocupado por Estados Unidos, que cuenta con 0% de arancel y subsidios. La devaluación del peso colombiano agrava el problema. "Ecuador maneja dólar y Colombia peso; la devaluación hace que para ellos el producto ecuatoriano sea más caro", explica Eitel Lozano, director del Centro de Investigación del Arroz (CINAR).

El golpe se extiende a otros productos clave

Ecuador “golpea” a Colombia con alza de la tarifa del transporte de crudo por el SOTE Leer más

Las grasas y aceites vegetales, que generan $ 102 millones en exportaciones, enfrentan pérdida de competitividad. Las conservas de atún facturan $ 97 millones y el camarón $ 63 millones. La industria forestal registra $ 75 millones en tableros aglomerados, donde Colombia representa el 42% del mercado.

Christian Riofrío, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de la Industria Forestal y de la Madera (AIMA), teme que Ecuador "ceda un mercado a Brasil" que costó abrir.

El impacto es asimétrico. Colombia impone un arancel del 30% más Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% sobre el precio incrementado, mientras Ecuador aplica solo una tasa del 30%. Alexandra Mosquera, directora de la Cámara de Comercio Ecuatoriana-Colombiana (Camecol), explica que esto significa un encarecimiento de 49% para productos ecuatorianos en Colombia versus 30% para productos colombianos en Ecuador.

La concentración empresarial amplifica la vulnerabilidad. Solo 25 empresas manejan el 57% de las exportaciones industrializadas no petroleras a Colombia.

Productores buscan salidas ante el panorama incierto

Miguel Solórzano Sánchez, arrocero de Santa Lucía, reconoce las dificultades para diversificar mercados. "Hemos estado buscando mercados en Centroamérica, pero hasta ahora no hemos exportado ni un grano, debido a que los precios internacionales están deprimidos", señala.

Los cantones arroceros de Guayas —Daule, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Palestina y Yaguachi— enfrentan el mayor riesgo por su dependencia del monocultivo. Agricultores anunciaron protestas y exigen soluciones gubernamentales.

Arroz ecuatoriano en riesgo: las salidas internacionales ante conflicto con Colombia Leer más

El precedente de 2018 preocupa al sector. Francisco Rivadeneira, exministro de Producción, recuerda que Ecuador "perdió en el Tribunal Andino y tuvo que devolver ese valor de los aranceles e inclusive el lucro cesante".

La Comunidad Andina (CAN) intervino oficialmente solicitando postergar las medidas que amenazan la integración regional. Su Secretario General expresó preocupación por el impacto en la inversión, el empleo y los precios al consumidor.

A largo plazo, la crisis forzará una transformación del agro ecuatoriano. Los productores deberán diversificar mercados y reducir costos de producción, ajustes que tomarán años mientras los efectos inmediatos golpean la economía rural nacional.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ