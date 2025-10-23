Coche bomba en Guayaquil: Reimberg dice que en pocos días llegarán a los responsables

El ministro de Estado aseguró que la Policía Nacional está trabajando en la investigación de dos atentados con coche bomba

Un coche bomba explotó, cerca de las 18:32 del martes 14 de octubre, al frente de un centro comercial de Guayaquil.

Han pasado 10 días luego de que un coche bomba explotara en la avenida Joaquín Orrantia, frente al centro comercial Mall del Sol, en el norte de Guayaquil, y desde el Gobierno se asegura que los resultados de esta investigación en torno a este caso se darán a conocer muy pronto. Esa fue la promesa de John Reimberg, ministro del Interior.

El secretario de Estado, en una entrevista con Teleamazonas, aseveró que hay avances en las investigaciones. “Hemos avanzado bastante”, dijo.

La semana pasada, Humberto Plaza, gobernador del Guayas, sostuvo que el atentado fue perpetrado por un grupo de delincuencia organizada (Los Lobos) vinculado a la minería ilegal. Por lo que, a su juicio, este acto fue una respuesta de este grupo a las acciones que el Gobierno central y las Fuerzas Armadas hacen en contra de la minería ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura.

LE PODRÍA INTERESAR: El centro de Guayaquil revive su alma con actividades culturales

FBI y Policía realizan nuevas inspecciones en zona del coche bomba en Guayaquil Leer más

Por su parte, Marcela Aguiñaga, expresó, en esa misma noche del atentado, su indignación por la violencia en la ciudad porteña. “Guayaquil arde, ¿y no pasa nada? Estamos hartos de las condolencias. Queremos acciones”. Al día siguiente, con la detonación en el puente Churute, exclamó que “Guayaquil y Guayas no soportan más tanta violencia. Es urgente que se garantice la seguridad de nuestra gente”.

¿Qué prometió el ministro?

Pero ahora, Reimberg prometió que “en pocos días más vamos a tener los resultados que estamos buscando”, el cual es encontrar a los responsables y quiénes estuvieron involucrados no solo de este último atentado de coche bomba, sino también del que explotó en las afueras de la Centro de Privación de Libertad Zonal 8, ubicado en el kilómetro 17 de la vía a Daule, norte de Guayaquil. Este se registró en la noche del viernes 25 de septiembre.

Esa noche, en el sitio se encontraban entre ocho y 10 uniformados, pero ninguno resultó herido. Solo causó daños en el portón de la cárcel.

En cambio, en la explosión de octubre, dejó una persona fallecida, 26 heridas y daños materiales en edificios cercanos. Debido a la magnitud, agentes de diversas unidades especiales y del FBI realizaron pericias para determinar el origen de los explosivos y la identidad de los responsables.

LE INVITAMOS A LEER: Caso Efraín Fuerez: Fuerzas Armadas admiten exceso de fuerza en operativo

No obstante, Reimberg dijo que “hay un grupo especializado por parte de (la) Policía que está trabajando 24 horas en esta investigación. Así que muy pronto vamos a tener resultados”. Ellos estarían trabajando en conjunto.

Para el secretario de Estado, “lo importante es mantener las relaciones con los países adecuados que combaten junto a nosotros el narcotráfico y los actos de terrorismo. Así que todos ellos siguen trabajando con nosotros”.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!