Violenta explosión frente a la Penitenciaría: un carro bomba detonó este viernes

Una fuerte explosión se reportó en la noche de este viernes en el centro de rehabilitación social de varones, en la vía Daule

La noche de este viernes 26 de septiembre, un automóvil con explosivos fue detonado en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. El hecho se registró cerca de las 20:15 y obligó al cierre de la vía. Agentes policiales acudieron inmediatamente al sitio.

Desde el jueves, las autoridades han mantenido alertas activas en varios centros carcelarios del país, debido a los recientes motines registrados en Machala y Esmeraldas.

Daniel Noboa: "no podemos permitir que el 2 % dicte la política económica del país" Leer más

La detonación fue rápidamente reportada en redes sociales, donde circula un video de pocos segundos que muestra un vehículo en llamas en plena vía pública. La grabación habría sido realizada desde una vivienda ubicada en la cooperativa San Francisco 2, justo frente al centro penitenciario.

Noticia en desarrollo