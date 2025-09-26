Masacre en cárceles: Fiscalía formula cargos por crimen de 17 presos en Esmeraldas

La Fiscalía de Ecuador imputó a 39 personas por la masacre en la cárcel de Esmeraldas

Foto de archivo de integrantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador que vigilan en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil (Ecuador).

La Fiscalía de Ecuador formuló cargos contra 39 personas por su presunta participación en el asesinato de 17 reclusos en la cárcel de la provincia de Esmeraldas, una masacre ocurrida en la madrugada del jueves, tres días después de una riña entre presos registrada en una cárcel de El Oro, donde murieron otros 14 reos.

La Policía constató que algunos de los reos asesinados pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) denominados Los Choneros y Los Lobos, dos de las bandas criminales catalogadas como "terroristas" por el presidente Daniel Noboa.

Casi el mismo número de asesinados en Machala

Este suceso se produjo apenas tres días después de la matanza de 14 personas en el centro penitenciario de Machala, en la provincia de El Oro, frontera con Perú, que la Policía ecuatoriana atribuyó a una facción de Los Lobos llamada Sao Box que buscó atacar a otra división del mismo grupo.

Familiares de internos esperan noticias tras la masacre en la cárcel de Machala, donde siete reos escaparon y 16 personas murieron durante una revuelta con explosivos. CORTESÍA

También el jueves, desconocidos atacaron al director de una prisión de la provincia del Guayas, quien resultó ileso gracias a que se trasladaba en un vehículo blindado.

En enero de 2024, el mandatario Noboa declaró el "conflicto armado interno" en el país con la intención de combatir la violencia y la inseguridad, y una de las medidas fue la militarización de las prisiones.

Desde 2020 son ya más de 600 presos asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría por cruentos enfrentamientos entre bandas criminales rivales, lo que llevó a inicios de 2025 a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a hacer un llamado de atención al Gobierno.

El organismo internacional conminó a inicios de año a Ecuador "a adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, a investigar todos los hechos, a identificar y sancionar a los responsables y, a prevenir su repetición".

