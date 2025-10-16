Desvíos y cierres en vía Churute por atentado terrorista: Lo que debes saber

Un atentado con explosivos en el puente de Churute obligó al cierre de la vía hacia Naranjal.

El día de ayer 15 de octubre un artefacto explosivo fue detonado en el puente de Churute, a la altura del kilómetro 26 de la vía hacia Naranjal. La prefecta Marcela Aguiñaga confirmó que se trató de un atentado terrorista contra la infraestructura vial, cuyo aparente objetivo era dañar la estructura de hormigón y afectar la movilidad.

El hecho obligó al cierre inmediato de la vía, mientras equipos técnicos de Concesiones Viales Guayas y de la Secretaría de Gestión de Riesgos realizaron inspecciones para determinar la magnitud de los daños. Paralelamente, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegaron operativos de control en la zona, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir nuevos incidentes.

El cierre de la vía se mantiene

Concesiones Viales Guayas informó que para mantener la seguridad de los ciudadanos, la vía que lleva al puente afectado continuará cerrada:

“Aún con la vía cerrada por el hecho registrado el día de ayer en el km 26 hacia Naranjal, seguimos trabajando con compromiso para garantizar una movilidad segura, ágil y continua en toda la red vial de la provincia. Nuestro equipo mantiene las vías en óptimas condiciones y coordina acciones para restablecer la circulación lo antes posible.”

🚨 ¡Atención! | Por motivos de seguridad y daños estructurales en el puente, la vía sobre el río Churute permanecerá cerrada desde el km 26 en sentido hacia Naranjal.



🛣️ Rutas alternas recomendadas:

✅ Yaguachi – Virgen de Fátima – Km 26 – El Triunfo – La Troncal

✅ Puerto Inca… pic.twitter.com/rnC98yeRq5 — Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) October 16, 2025

Rutas alternas habilitadas para los usuarios

Con el cierre del puente de Churute, se activaron dos desvíos principales para garantizar la conectividad entre Guayas y Cañar:

Desvío 1: Yaguachi – Virgen de Fátima – Km 26 – El Triunfo – Cañar – La Troncal.

Desvío 2: Puerto Inca – Pancho Negro – Cañar – La Troncal.

Estas rutas permiten mantener el flujo vehicular hacia la Sierra y la Costa, aunque implican tiempos de traslado más prolongados. Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Concesiones Viales Guayas y del ECU 911, que actualizan en tiempo real el estado de las vías.

