Agenda legislativa Ecuador 2025: ¿qué temas están quedando fuera del debate?

Más allá de la agenda formal, la que el presidente Niels Olsen anunció, con 50 proyectos de ley hasta el 2027, hay otros temas que se deben debatir en el Legislativo. Eso reclaman sectores de la sociedad civil y asambleístas.

El legislador Alfredo Serrano, presidente de PSC, comenta que Olsen cumplió con el requisito legal de reunirse con las fuerzas políticas. Pero él considera que se debe trazar una agenda de fiscalización. Para ellos, la salud está en crisis y el ministro debería comparecer a informar lo que está pasando.

Serrano recordó la denuncia que José Ruales, exministro de Salud, hizo el domingo 13, en EXPRESO, en torno a la reducción de entre USD 1.300 y 1.500 millones de dólares en el presupuesto.

En torno a eso, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, pidió al Gobierno “que se sensibilice, que sea solidario”. El viernes, en rueda de prensa, aseguró que la falta de insumos y de medicamentos, así como la crisis de pacientes de diálisis es muy grande. Subrayó que no se puede entregar como cuota política el Ministerio de Salud.

No hay agenda de fiscalización, reclaman asambleístas

El asambleísta Alfredo Serrano opinó que no es correcto seguir aprobando leyes económicas urgentes, sin tener una evaluación con los ministros vinculados al campo de seguridad. También cree urgente convocar a la ministra de Energía y Minas. Y abordar las inquietudes que hay sobre el manejo del IESS.

“La función fiscalizadora, el contrapeso de la democracia, está callada”, lamentó. Y dijo que también hay que legislar sobre agricultura, ganadería, pesca e incentivos tributarios para el sector turístico.

¿La agenda de la niñez no tendrá peso por estar en la Comisión del correísmo?

En la sociedad civil, también hay preocupación por los temas que pueden quedar fuera de la agenda de ADN. Sara Oviedo, quien integró el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, no ve bien que a la Revolución Ciudadana se le haya colocado en la Comisión de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, “como castigo”. Le parece que por ello, temas importantes podrían no tener mayor peso ni atención.

Preocupa que lo que se decida en la Comisión de la Niñez, por tener mayoría de la RC, no tenga mayor peso ni atención. Necesitamos información sobre el Código de la Niñez. Sara Oviedo, defensora niñez y adolescencia

En mayo, cuando terminó el período legislativo anterior, que terminó en mayo 2023, el Pleno no aprobó la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, vigente desde el 2003 y cuyo trámite está estancado desde hace seis años.

A Sara Oviedo le comentaron que Unicef podría estar trabajando en esa reforma, pero consultó y lo descartaron. Después supo que desde la Vicepresidencia de la República se tendría la intención de tocar ese tema. Pero no hay datos oficiales.

Para Oviedo es grave que en la agenda de ADN se haya colocado el tema de adolescentes infractores en una ley sobre contratación pública. Mientras el presidente Daniel Noboa emitió el decreto 21, con la idea de proteger a los niños del reclutamiento, por parte del crimen.

¿Qué temas se deben tratar en el Legislativo?

Jorge Peñafiel, exasambleísta, coincide en que se debe impulsar el Código de la Niñez y revisar lo relacionado con menores infractores y a las adopciones. En lo social sugiere trabajar en salud mental, para que existan psicólogos en las áreas de emergencia, dice. Otro tema que debería tramitarse es la regularización de quienes brindan servicio de taxi y de ‘delivery’.

Así también concentrarse en una Ley de competitividad y en reformar la Ley de Minería.

La tipificación de la pederastia clerical en el COIP

Sybel Martínez, defensora de derechos, recordó que en marzo del 2024, en la terraza de la Asamblea, se suicidó Ricardo (nombre protegido), con 52 años. Fue víctima de abuso sexual clerical. Cumpliendo recomendaciones internacionales, se propuso una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para tipificar la pederastia clerical como delito autónomo. Y para establecer responsabilidad penal y civil en las instituciones que encubran estos delitos, incluyendo iglesias, escuelas y entidades castrenses.

Se trató de una iniciativa de la Coalición contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe, que está en manos de la Mesa de Justicia.

Fiscalizar el manejo de la deuda externa pide Pachakutik

Para la asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, resulta alarmante que la Asamblea no fiscalice el pago de la deuda externa. Su movimiento lo presentó en su agenda, que no fue tomada en cuenta, dice. “Resultado de esos préstamos no hay ninguna obra emblemática”. En cuanto a leyes, hay que trabajar en creación de empleo, educación y salud y en una reforma al Código Monetario.

¿Qué debe traer la agenda legislativa, según Santiago Cahuasquí?

El analista político Santiago Cahuasquí apunta que la Asamblea debería atender una agenda que supere los acuerdos de coyuntura o de gobernabilidad. Así, trabajar en la reforma al sistema de justicia, la sostenibilidad fiscal más allá de medidas de emergencia y debatir el modelo de seguridad pública, no solo desde una óptica militar o punitiva.

“Hay una deuda con temas como la transparencia en el manejo de recursos públicos, fortalecimiento de mecanismos de control político y la inclusión de agendas sociales”.

Debería haber espacio para propuestas de la sociedad civil, si la Asamblea busca recuperar legitimidad luego de escándalos como el de 40 parientes de legisladores en nómina. Santiago Cahuasquí/ analista político

