El sistema de salud en Ecuador es como otro enfermo grave

Como si participara de una especie de prueba para medir su tolerancia al dolor, Laura Marín cuenta que desde hace dos años espera por una cirugía del hombro derecho. Así que al comentarle que hoy lunes 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, responde que no hay nada que conmemorar. “Sin dinero para pagar por atención médica, siento impotencia”.

El dolor es insoportable

Esta madre de 60 años no logra disimular la desesperanza. Respira ante la pregunta: Del 1 al 10, ¿cuánto dolor siente? “Casi no duermo, trato de acomodarme. Veo estrellas. Al caminar, lo mejor es colocarme la mano sobre el pecho para evitar el movimiento que me trae un insoportable dolor”.

En la última semana de marzo de este 2025, acudió al Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito. El traumatólogo le dijo que no hay insumos para operarla, por lo que le pidió tomar un turno para diciembre. Le enviaron analgésicos. Antes ha estado en los hospitales Eugenio Espejo y Calderón. “Tengo los tendones rotos”.

El acceso a los servicios

Para Carlos Durán, exviceministro de Salud, Ecuador vive uno de los momentos más críticos de la prestación de servicios médicos. Le inquieta lo que pasa en los hospitales del Ministerio y en los del Seguro Social (IESS), respecto a la disponibilidad de citas, especialistas, insumos, exámenes de laboratorio e imagen. “Históricamente se han presentado reclamos porque faltaba algo puntual; pero se ha vuelto un problema crónico, sin ninguna respuesta”.

La deuda con las dializadoras

Justamente, respuestas es lo que exigen pacientes renales que sienten que su vida está en riesgo por la deuda que acumula el Estado con 110 clínicas dializadoras. Son 215 millones de dólares desde hace 17 meses (Daniel Noboa lleva 15 meses en la Presidencia).

“En lo que va del 2025, ha pagado USD 9 millones y un mes de atención se cubre con 15 millones”, lo precisa Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, quien añade que el IESS les debe 160 millones de dólares.

El guayaquileño Alejandro Solano Párraga de 49 años dice necesitar atención en salud mental. Le angustia pensar que podría quedarse sin las sesiones de hemodiálisis a las que acude tres veces a la semana. Hace cuatro años y dos meses en el Hospital de Monte Sinaí supo que su riñón no funciona bien. Su alimentación ha cambiado. Su esposa, María, ha aprendido a procesar los alimentos para reducir las toxinas. Remojan dos días el fréjol, el verde o la yuca antes de prepararlos.

“A veces nos piden que llevemos los insumos, que cuestan unos 60 dólares por sesión. Solo logro reunirlos con el apoyo de amigos y familiares. Estamos al filo de la muerte. Llevo un año y medio en lista de espera para un trasplante”.

Las deudas del Estado

En otros medios de comunicación, ya que aún no ha aceptado la entrevista con EXPRESO, el ministro de Salud, Edgar José Lama, ha dicho que su “experiencia como abogado financiero” es útil para “convertir a la salud en una prioridad” cuando otras carteras también reclaman recursos. Ha admitido que el MSP le debe a las dializadoras, así como 181 millones de dólares a clínicas privadas; además a Solca, a la que han desembolsado USD 3 millones, indicó.

Freire relata que cada día más personal renuncia. Se quedan sin nefrólogos, enfermeras y nutricionistas que atienden a 17.000 pacientes del MSP y 7.500 derivados del IESS. ¿La deuda es histórica? “Desde el 2013, la normativa permite un atraso en los pagos de tres meses. Aunque la deuda se ha acumulado desde junio de 2023”.

La falta de atención

Pero hay más problemas. El martes, Tania Hernández llevó a su hijo de 21 años a los hospitales Pablo Arturo Suárez y de Calderón. Tenía un dolor estomacal intenso. En el primero, “el guardia nos dijo que no es emergencia, no estaba sangrando”. En el segundo, estuvieron de 21:30 a 02:00 sin recibir atención. Esa mañana tomaron un turno en el Centro de Salud de Las Casas y el miércoles, un médico les aseguró que solo era acidez. “Le pedí exámenes de laboratorio y no quiso”.

¿Y si llega otra pandemia?

Al exviceministro Carlos Durán le preocupa lo que ocurre en el país. Cuenta que en Brasil ya cuentan con una dirección nacional de preparación para pandemias, como la del COVID-19. Y Colombia tiene dos empresas de capital mixto, para la producción de vacunas. “En Ecuador, esos temas suenan extraterrestres, con cifras de dengue desbordadas, con la tuberculosis; antes estuvimos entre los 20 países candidatos a eliminar la malaria. Ojalá que los candidatos presidenciales tomen en serio el derecho a la salud”.

Finanzas dice que sí hay recursos

“El mes pasado, en la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Finanzas nos informó que hay 226 millones de dólares para medicamentos en 2025. Pero solo se han ejecutado 29 millones”, sostiene el médico Diego Jimbo, representante del Observatorio de Enfermedades Catastróficas. El ministro de Salud, Édgar Lama, ha dicho en otros medios que el abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales está en el 80%.

En el caso de las enfermedades catastróficas, los medicamentos son muy costosos, resalta Jimbo. “Y los pacientes deben esperar entre ocho meses y un año sin respuestas. Algunos tipos de cáncer son muy agresivos y urge el tratamiento”.

Las dificultades para la provisión de medicinas no se han superado. El expresidente Guillermo Lasso presentó su plan de externalización, para que farmacias privadas entreguen las recetas, pero no tuvo éxito. El MSP ha enfrentado a mafias infiltradas en la compra de provisiones desde la pandemia por la COVID-19. Algunos implicados están sentenciados.

Dato

Gestión. El presidente Daniel Noboa ha nombrado a tres ministros de Salud: Franklin Encalada, Manuel Antonio Naranjo y Édgar Lama.

