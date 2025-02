“Si volviéramos a enfrentar una pandemia, nos ocurrirá lo mismo”: Ximena Garzón

Bajo la dirección de Ximena Garzón se concretó el proceso de vacunación más grande que ha desarrollado el Ecuador. Implicó colocar las dosis contra la COVID-19 a nueve millones de personas en los primeros cien días de gobierno de Guillermo Lasso, en el 2021. Fue parte de su Plan Fénix para que “el país resurja”, luego de la grave crisis sanitaria.

¿Qué encontró en mayo de 2021, cuando se posesionó como Ministra de Salud? El país y el mundo llevaba más de un año de enfrentar al SARS-CoV-2.

Al principio de la pandemia por COVID-19 estuvimos en los titulares de prensa del mundo por la cantidad de muertes. No había control de enfermedades por vectores y en el 2020 enfrentamos uno de los peores brotes de dengue. En Guayaquil caían más personas muertas en las calles que en países enteros. Fue una pesadilla. Los emergenciólogos no tenían manera de darles un entierro digno.

¿Se cumplió el plan de vacunación que trazaron?

Llegamos a vacunar antes de los primeros cien días a nueve millones de personas, más del 60 % de la población total. Y hasta el fin de mi gestión en 2022, a más del 85 % de la población vacunable.

En su período se vacunó a la población por fases.

Con mi conocimiento de salud pública y epidemiología, con el apoyo de un equipo, desarrollamos un plan estratégico de vacunación, empezando por los más vulnerables. Debíamos cubrirlos a ellos para reducir la gravedad de la enfermedad y descongestionar el sistema. Personas con enfermedades como cáncer no fueron atendidas. El sistema estaba colapsado con pacientes con COVID-19 y teníamos que reactivar al país.

Al cumplirse cinco años de haber registrado el primer caso de COVID-19 en Ecuador, ¿se aprendió algo como sistema de salud?

Conversando con colegas, creo que es un fenómeno mundial: hemos borrado la pandemia de la memoria, y si vuelve a pasar nos ocurrirá lo mismo. Las enfermedades emergentes, que llegan sin aviso, se combinan con problemas de salud preexistentes. Tenemos un sistema extremadamente débil, que va a colapsar si se presenta otra emergencia sanitaria del tamaño de la que vivimos, y tendremos el mismo problema a nivel planetario.

¿Por qué?

Soy parte del Panel de Asesores Técnicos del Fondo de Pandemia del Banco Mundial. Estamos apoyando económicamente para que los países puedan desarrollar sistemas más fuertes, resilientes, que mejoren su vigilancia epidemiológica, que tengan personal capacitado.

La inversión en salud debe ser como una pirámide (invertida): arriba, en la parte ancha, el primer nivel de atención y la prevención. Y abajo, en el tercer nivel, lo grave. Ximena Garzón

¿Qué se requiere?

Que haya vigilancia, no solo en salud pública humana, sino a nivel veterinario, enmarcada en la salud ambiental. Esta interacción entre medio ambiente, animales y humanos es profunda y es la causa de posibles brotes pandémicos. Quisiera dar un mensaje para que las autoridades de salud aprovechen estas oportunidades de entidades internacionales para acceder a fondos y fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, el control epidemiológico temprano, el monitoreo genético de diferentes microorganismos, porque nos va a volver a pasar...

¿Qué pasa con el sistema de vigilancia epidemiológica?

Lastimosamente está floja, tenemos problemas con enfermedades infectocontagiosas, no tan graves como la COVID-19. Hay muchos microorganismos y brotes, leptospirosis. El mismo problema del dengue. Estábamos a un paso de controlar la malaria, no podemos descuidarnos. El problema de países de ingresos medios y bajos es que se combinan determinantes de salud, pobreza, falta de agua, saneamiento y educación, con falta de acceso a la salud, efectos graves de una enfermedad. Y eso es mortal. Las personas no son atendidas, se complican y eso implica mayor inversión.

Contexto

En 2020, una primera ministra de Salud, Catalina Andramuño, renunció al mes de identificarse el primer caso de COVID-19. Llegó su reemplazo y hubo un escándalo al conocerse de ‘vacunados VIP’, que se ‘pasaron la fila’ por sus influencias con el gobierno de Lenín Moreno. No había dosis.

Hoja de vida

Médica con PhD en Salud Pública y posdoctorado en Salud Ocupacional y Epidemiología. Fue ministra de Salud de mayo de 2021 a julio de 2022. Es decana de Salud en la USFQ y parte del Panel de Expertos Asesores del Fondo de Pandemias del Banco Mundial. Trabajó en el Hospital Carlos Andrade Marín y Hospital del Sur, del IESS.

