Café Científico analiza desafíos del emprendimiento estudiantil en Guayaquil

Publicado por Gabriel Enrique Cornejo Espinoza Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El emprendimiento universitario crece en Guayaquil con apoyo académico e institucional.



Solo una parte de los proyectos logra consolidarse en el mercado.



Expertos señalan retos en financiamiento, redes y sostenibilidad.

En Guayaquil, el emprendimiento universitario se posiciona como una de las principales apuestas para dinamizar la economía y generar soluciones innovadoras, pero también enfrenta importantes desafíos estructurales. Así se evidenció en el Café Científico “Educación Emprendedora en la Universidad: Retos, experiencias y oportunidades”, un espacio que reunió a academia, sector público y estudiantes para reflexionar sobre cómo formar emprendedores en un entorno cada vez más competitivo.

Universidades impulsan innovación y emprendimiento estudiantil

Uno de los principales cambios ha sido la forma de enseñar emprendimiento. Ángel Castro, docente investigador y coordinador del Coffee Lab de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), explicó que durante años se priorizó la teoría, pero hoy el enfoque es completamente distinto. “Pasamos de enseñar planes de negocio a trabajar con metodologías ágiles, validación de ideas y prototipos. El cambio es brutal”, señaló. Sin embargo, advirtió que uno de los grandes retos sigue siendo la falta de redes de contacto en los estudiantes, lo que limita su crecimiento en etapas iniciales.

Desde la experiencia institucional, María Paulina Brito Ochoa, directora del Centro de Emprendimiento INNOVUG de la Universidad de Guayaquil (UG), evidenció que el proceso emprendedor aún requiere mayor sostenibilidad. “Recibimos 48 proyectos, pero solo una parte logra avanzar. El emprendimiento exige compromiso, persistencia y tiempo; no es inmediato”, explicó. Además, destacó que muchos estudiantes deben combinar sus estudios y trabajos mientras desarrollan sus ideas, lo que ralentiza su consolidación en el mercado.

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Academia conecta innovación con desarrollo económico

Otro de los retos identificados es la articulación entre universidades. Guillermo Sopó, director del Instituto de Investigación e Innovación en Estudios Económicos y Empresariales de la UCSG, sostuvo que aún existe un trabajo pendiente en la construcción de un ecosistema sólido. “La idea es compartir experiencias entre instituciones y fortalecer la formación de emprendedores. Este tipo de espacios son un punto de partida”, indicó, resaltando la necesidad de generar mayor colaboración académica en la ciudad.

Desde el sector público, ÉPICO cumple un rol clave en el acompañamiento de estos procesos. Diana Lapo, gerente de Comunicación y Relaciones Estratégicas de ÉPICO, empresa pública de innovación y competitividad de Guayaquil, explicó que uno de los mayores desafíos es evitar que los emprendimientos se queden en ideas. “Muchos jóvenes tienen iniciativas, pero necesitan estructura, capacitación y acceso a mercados. Por eso ofrecemos programas de formación, ruedas de negocios y conexiones con empresas privadas”, afirmó. También destacó la proyección internacional de los emprendedores locales como una oportunidad de crecimiento.

El Café Científico reunió a universidades, sector público y estudiantes en Guayaquil para analizar los retos del emprendimiento universitario.Gabriel Cornejo

Jóvenes enfrentan retos del emprendimiento universitario

A nivel académico, la vinculación con el sector productivo se presenta como una oportunidad para superar estas barreras. Nancy Wong Laborde, vicerrectora de Investigación y Posgrado de la UCSG, enfatizó que las universidades están buscando acercarse más a las empresas. “Queremos conocer sus problemas reales y que nuestros estudiantes propongan soluciones innovadoras. Esa conexión es fundamental para el futuro del emprendimiento”, señaló.

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Desde la mirada estudiantil, el reto también es cultural. Antonio Peñaherrera, estudiante de la carrera de Ingeniería en Software de la UG, reconoció que muchos jóvenes aún no consideran el emprendimiento como primera opción. “A veces nuestras ideas no encajan en empresas tradicionales, pero no siempre pensamos en crear algo propio. Estos espacios nos ayudan a cambiar esa mentalidad”, comentó, destacando la importancia de la inspiración y el acceso a experiencias reales.

En Guayaquil, el emprendimiento universitario avanza entre desafíos como la falta de financiamiento, la sostenibilidad de los proyectos y la necesidad de mayor articulación institucional, pero también con oportunidades claras en innovación, tecnología y apoyo interinstitucional. La experiencia compartida en este Café Científico deja en evidencia que el futuro del emprendimiento en la ciudad dependerá de la capacidad de conectar talento joven, academia y sector productivo en un mismo ecosistema.

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