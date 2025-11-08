Quito se prepara para Shakira: cierre vial y suspensión de clases por los conciertos

La llegada de Shakira a Quito moviliza a la ciudad: operativos, cierres de calles y suspensión de clases en el 24 de Mayo

El perímetro del Estadio Olímpico Atahualpa permanece cerrado y se registran más de 20 cierres viales por los conciertos de la cantante colombiana Shakira.

El entusiasmo por los conciertos de Shakira en Quito no solo se siente entre sus fanáticos, sino también en la planificación de la ciudad. Debido al gran despliegue logístico y de seguridad que demandará la presentación de la artista colombiana, la Policía Nacional confirmó la suspensión de clases presenciales en la Unidad Educativa 24 de Mayo, ubicada en el norte de la capital, los días lunes 10 y martes 11 de noviembre de 2025.

Suspensión de clases por cierre vial

Esta medida, coordinada con el Ministerio de Educación, busca facilitar los operativos de control y los cierres viales previstos en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa, escenario donde Shakira ofrecerá tres conciertos como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, los días sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre.

“Hemos coordinado con el Ministerio de Educación para que la Unidad Educativa 24 de Mayo no tenga clases el lunes y martes”, informó la Policía durante una rueda de prensa realizada el viernes 7 de noviembre.

El plantel educativo se encuentra dentro del perímetro de seguridad establecido por las autoridades, por lo que la suspensión permitirá un manejo más eficiente del tránsito, el acceso de los asistentes y la instalación de los dispositivos de seguridad.

La Policía Nacional desplegará más de 1 100 uniformados en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana durante los tres días de concierto.

El coronel Emerson Luna, jefe del operativo, explicó que el dispositivo se activó desde las 22:00 del viernes 7 de noviembre y permanecerá operativo hasta la finalización del último espectáculo.

Se prevé la asistencia de más de 100 000 personas, por lo que el control será riguroso en todos los accesos y zonas aledañas.

Accesos y medidas de control

El ingreso al estadio se realizará a través de tres puntos principales:

Avenida 6 de Diciembre y Avenida de Los Shyris

Avenida 6 de Diciembre y José Correa

Avenida 6 de Diciembre y Manuel M. Sánchez

En estos sectores se implementarán controles de seguridad estrictos, con verificación de entradas y revisión de objetos prohibidos. Además, estarán habilitadas 14 puertas de acceso al estadio, donde policías y personal de seguridad privada supervisarán el ingreso ordenado de los asistentes.

Reacción inmediata ante emergencias

Durante los días de concierto, también estarán operativos dos grupos de reacción inmediata encargados de atender cualquier eventualidad o emergencia que se presente dentro o fuera del estadio.

Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar que los conciertos de Shakira en Quito se desarrollen en un ambiente seguro, ordenado y con el menor impacto posible en la movilidad y las actividades educativas del sector.

