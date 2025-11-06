Así cambiaría el cobro de la tasa de basura con la nueva ordenanza en Quito

¿Por qué Quito quiere cobrar la Tasa de Basura en la planilla de agua? Esto dice Emaseo

Las brigadas de Emaseo continúan con la recolección de basura en los barrios de Quito, mientras el Concejo analiza una nueva forma de cobro.

La Comisión de Presupuesto del Concejo Metropolitano de Quito analiza una nueva Ordenanza que propone trasladar el cobro de la Tasa por Recolección de Basura a la planilla de agua potable, luego de que el Gobierno Nacional resolviera de manera unilateral y sin criterios técnicos eliminar el recaudo a través de la factura de energía eléctrica.

Le invitamos a que lea: Reina de Quito 2025: así fue la presentación de las 10 candidatas y sus proyectos

El proyecto de Ordenanza de Sostenibilidad de los Servicios de Gestión Integral de Residuos Sólidos no Peligrosos, Agua Potable y Saneamiento busca garantizar la continuidad del servicio de recolección de desechos y mantener un esquema de cobro conocido por la ciudadanía. En los próximos días, la Comisión desarrollará mesas de trabajo para afinar la fórmula y los parámetros antes del debate en el Pleno del Concejo.

Cobro según el consumo de agua potable

Locales en Quito operaban como discotecas: exceso de aforo y consumo de alcohol Leer más

La propuesta establece que el cálculo de la tasa se base en el volumen de consumo de agua potable, considerando que existe una relación directa entre el uso del líquido vital y la generación de residuos.

En Quito, existen 715.893 medidores: el 89% corresponde al sector residencial, el 10% al comercial y otros usos, y el 1% al industrial

Juan Pablo Pozo, gerente de Emaseo EP, explicó que el análisis técnico demuestra una correlación del 92,49% entre el consumo de agua y la producción de residuos, lo que convierte al nuevo mecanismo en un modelo más equitativo y eficiente.

Además, señaló que la recaudación mediante la planilla de agua alcanza una efectividad del 95%, lo que permitiría cubrir los costos del servicio y fortalecer la gestión de residuos sólidos en el Distrito.

“El sistema promueve el uso responsable del agua y mantiene la sostenibilidad financiera de la recolección de basura”, puntualizó Pozo.

Impacto en los hogares quiteños

Según los cálculos presentados, una familia promedio de cuatro integrantes que antes pagaba $ 6. 29 por la tasa en la factura eléctrica ahora pagaría $ 6. 10 con el nuevo sistema, lo que representa una reducción de 19 centavos.

“El 59% de los abonados residenciales, en promedio, pagaría menos que antes”, añadió Pozo.

Por su parte, la concejal Diana Cruz aclaró que la propuesta no implica la creación de un nuevo tributo, sino únicamente el traslado del cobro desde la planilla de luz hacia la de agua potable.

Beneficios del proyecto de Ordenanza

El documento destaca varios beneficios sociales y ambientales:

Garantiza la continuidad y sostenibilidad del servicio de recolección y manejo de residuos.

Protege a los sectores socioeconómicos más vulnerables.

Incentiva el consumo responsable del agua.

Optimiza la eficiencia operativa de las empresas municipales.

Mantiene la exoneración del 50% para personas con discapacidad y adultos mayores.

Incluye subsidios focalizados para zonas suburbanas y hogares en pobreza extrema.

En los próximos días se conformarán mesas técnicas entre concejales, equipos municipales y representantes de Emaseo y Epmaps para definir los detalles de la fórmula y los criterios de aplicación.

Con esos insumos, el proyecto será sometido a debate en el Pleno del Concejo Metropolitano. Se prevé que la nueva normativa entre en vigencia a mediados de diciembre.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.