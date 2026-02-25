Puente Papayal en Naranjito queda inhabilitado por socavón: esta es la ruta alterna

El colapso parcial del viaducto se registró luego de que las lluvias provocaron el desbordamiento del estero Papayal

Con maquinaria pesada se trabajó para reparar el socavón que se formó en el puente Papayal, en Naranjito, provincia del Guayas.

El puente Papayal, en el cantón Naranjito, de la provincia del Guayas, quedó temporalmente inhabilitado este miércoles 25 de febrero debido a un socavón.

La novedad se registró antes de las 10:00, según informó el sistema de emergencias ECU 911. Se coordinó la atención con la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

"Información de instituciones en sitio indican que, a causa de las lluvias registradas, se incrementó el caudal del estero Papayal ocasionando una erosión de las bases y colapso parcial del puente", indicó la entidad en su cuenta de la red social X.

La institución advirtió que en este punto de la vía quedó prohibido el tránsito de vehículos motorizados.

Vía habilitada en Naranjito

Con maquinaria pesada se trabajaba para reparar el daño en el puente Papayal, mientras los vigilantes de la CTE controlaban el tránsito.

La entidad mencionó que la vía Naranjito - Bucay es la alternativa para los conductores que necesiten movilizarse a los diferentes recintos de Guayas.

En las últimas horas se han registrado severos daños en cantones de la provincia, debido a las intensas lluvias, que han derivado en inundaciones.

Uno de los casos más críticos ha sido el de Milagro, que fue cubierto casi en su totalidad por el agua, según datos de los bomberos.

En Durán, el agua se acumuló en las calles al menos por cuatro días. EXPRESO mostró cómo la basura flotaba, mientras la ciudadanía intentaba movilizarse ante el riesgo de caer en algún bache.

