Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

Otavalo
Manifestantes se refugian en viviendas y centros comunitarios de Otavalo tras los enfrentamientos con la Policía y el Ejército durante la jornada del Paro Nacional 2025.Captura de video mejorada con Gemini

Paro nacional 2025: Conaie denuncia "represión brutal" en Otavalo

Organizaciones alertan sobre el uso de granadas, gases dentro de viviendas y negación de atención médica en hospitales

Los enfrentamientos en el norte del país escalaron en el marco del Paro Nacional 2025. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció una represión brutal en Otavalo, provincia de Imbabura, tras operativos policiales y militares el 13 de octubre de 2025 en los que se habrían lanzado granadas de impacto múltiple y gases lacrimógenos a corta distancia, incluso dentro de viviendas y espacios comunitarios.

RELACIONADAS

Según la organización, más de 40 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. “Hay bebés asfixiados, familias enteras atrapadas entre los gases, niños y ancianos con síntomas de intoxicación”, advirtió la CONAIE en un comunicado difundido la tarde de este lunes.

Gases dentro de viviendas y barrios sitiados

Habitantes del sector del Colegio Otavalo y comunidades aledañas denunciaron que los uniformados —incluidos agentes vestidos de civil— irrumpieron en las calles y lanzaron gases lacrimógenos de forma indiscriminada, provocando pánico entre la población.

Testigos afirmaron que las detonaciones se produjeron a escasos metros de las casas y escuelas, lo que obligó a decenas de familias a refugiarse en interiores sin posibilidad de evacuar. “Están disparando a las ventanas, las paredes retumban con las explosiones”, relataron comuneros por redes sociales.

RELACIONADAS

La Conaie calificó los hechos como una muestra de “política de guerra interna del Gobierno de Daniel Noboa”, y pidió la intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos.

Convoy ayuda humanitaria
El día de ayer partió un convoy humanitario hacia Imbabura.Miguel Canales-API

Convoyes militares y presuntos infiltrados en Cotacachi

En el cantón Cotacachi, sector Carabuela, comunidades indígenas reportaron el ingreso de convoyes militares acompañados de personas vestidas de civil y movilizadas en bicicletas. Se habrían escuchado disparos de armas de fuego durante los operativos.

PARO NACIONAL POLICIA QUITO 2025

¿Puede acabarse el paro hoy 14 de octubre, como lo afirma el Gobierno de Ecuador?

Leer más

Líderes locales denunciaron que se trata de una “estrategia de provocación” destinada a justificar una respuesta violenta del Estado. Este patrón —según los dirigentes— ya se habría repetido en días anteriores en el territorio del pueblo Karanki.

Denuncias por presencia militar en hospitales

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) emitió una alerta urgente al advertir que militares ingresaron a hospitales de Imbabura para detener a heridos, y que personal médico habría recibido órdenes de negar atención a manifestantes afectados por gases y explosivos.

El organismo recordó que esta práctica viola la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales de derechos humanos.

RELACIONADAS

Negar atención médica y realizar detenciones en centros de salud constituye una violación grave de derechos fundamentales”, señaló INREDH, citando los artículos 12 de la Ley de Derechos del Paciente y 32 de la Constitución.

Clases sierra

Paro Nacional hoy: Clases no presenciales en cinco distritos este 14 de octubre

Leer más

Exigen intervención internacional

Tanto la CONAIE como INREDH exigieron la presencia inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, para verificar las denuncias y garantizar la seguridad de las comunidades movilizadas.

Mientras tanto, el ambiente en Otavalo y Cotacachi sigue tenso. Las comunidades mantienen bloqueos intermitentes, y organizaciones sociales de todo el país convocan a una jornada de solidaridad para denunciar lo que describen como una escalada sin precedentes en el uso de la fuerza pública durante el paro nacional.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. FMI eleva al 3,2 % la proyección de crecimiento de la economía de Ecuador

  2. Enfrentamiento entre manifestantes y militares deja 43 detenidos en Imbabura

  3. Sudáfrica volverá a jugar un Mundial de fútbol dieciséis años después

  4. Grecia rechaza la jornada laboral de 13 horas con nueva huelga general

  5. Lecornu cede y congela la reforma de pensiones en Francia hasta 2028

LO MÁS VISTO

  1. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  2. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  3. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

  4. Paro nacional en Ecuador: revisa el estado de las vías en tiempo real

  5. Feriados en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

Te recomendamos