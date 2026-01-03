Expreso
Bomberos atendieron una emergencia por intoxicación con monóxido de carbono en Calderón, norte de Quito.Cortesía Bomberos

Tragedia en Calderón: una persona murió por intoxicación con monóxido de carbono

Personal del Cuerpo de Bomberos intervino tras detectar altos niveles de monóxido de carbono en una vivienda

La tarde de este sábado 3 de enero de 2026, una emergencia doméstica encendió las alertas en el sector de Calderón, al norte de Quito. 

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió un caso de intoxicación por monóxido de carbono que dejó como saldo una persona fallecida y otra afectada por la inhalación de este gas altamente peligroso.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia confirmaron la presencia de una persona sin signos vitales. En el inmueble también se encontró a un segundo ocupante con síntomas de intoxicación, quien fue extraído de la vivienda y atendido de inmediato por paramédicos, quienes realizaron la valoración médica correspondiente.

Ante el riesgo latente, personal especializado en materiales peligrosos realizó mediciones ambientales dentro de la vivienda. Los resultados confirmaron altos niveles de monóxido de carbono en las áreas de cocina y comedor, lo que representaba un grave peligro para los ocupantes y el personal de respuesta.

Como medida urgente, los bomberos procedieron a la ventilación inmediata del inmueble, con el objetivo de reducir la concentración del gas y evitar nuevas afectaciones. 

Las autoridades recordaron que el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y altamente letal, cuya acumulación suele estar asociada al uso de calefones, cocinas o estufas en espacios cerrados o mal ventilados.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía a revisar periódicamente los sistemas de combustión, asegurar una adecuada ventilación en los hogares y, de ser posible, instalar detectores de monóxido de carbono para prevenir tragedias similares.

