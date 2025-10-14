Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Las autoridades reportaron la aprehensión de 123 personas en diferentes puntos del país.
Las autoridades reportaron la aprehensión de 123 personas en diferentes puntos del país.Gustavo Guaman / Expreso

Operativos en Ecuador dejan 123 aprehendidos en medio del paro nacional

La mayoría de los aprehendidos son de nacionalidad ecuatoriana

En una nueva jornada de operativos policiales, las autoridades reportaron la aprehensión de 123 personas en diferentes puntos del país. El balance oficial revela detalles clave sobre la composición demográfica, nacionalidades y situación legal de los detenidos.

(Sigue leyendo: "El paro debe acabarse hoy": Gobierno militarizará Imbabura)

¿Cuántos hombres y mujeres fueron detenidos?

Del total de aprehendidos:

  • 113 son hombres
  • 10 son mujeres
  • 112 son mayores de edad
  • 11 son menores de edad

¿Qué nacionalidades predominan entre los detenidos?

La mayoría de los aprehendidos son de nacionalidad ecuatoriana (113). También se registraron:

  • 5 venezolanos
  • 3 colombianos
  • 1 argentino
  • 1 español
El Gobierno radicalizará el control de la fuerza pública en Imbabura.
El Gobierno radicalizará el control de la fuerza pública en Imbabura.Gustavo Guaman / Expreso

¿Cuál es la situación legal actual de los aprehendidos?

  • Dictamen de libertad: 45 personas (39 adultos y 6 menores)
  • Medidas sustitutivas: 49 personas (44 adultos y 5 menores)
  • Prisión preventiva: 24 personas
  • Pendiente de audiencia: 2 personas
  • Boleta de excarcelación: 1 persona
  • Deportados: 2 personas

Diálogos con las bases indígenas no han dado resultado

En entrevista con Ecuavisa, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira,  explicó que, a diferencia de Cotopaxi y Chimborazo —donde sí han logrado desarticular las movilizaciones—, Imbabura sigue siendo un foco de paralización y falta de acuerdos.

(Te puede interesar: Los violentos secuestran a Imbabura: ¿Cuánto durará? | Martín Pallares)

Parlamento Europeo

Paro nacional Ecuador: Representantes de la Unión Europea “preocupados por represión”

Leer más

Ante la falta de respuesta a los llamados al diálogo, Rovira adelantó que, desde este 14 de octubre de 2025, el Gobierno radicalizará el control de la fuerza pública en Imbabura para recuperar la movilidad en la provincia.

“No podemos seguir exponiendo a la población a los riesgos que esto implica (...). Las carreteras se van a abrir y se despejará toda ciudad de manifestantes agresivos y violentos. Ya están los militares y policías en número suficiente para poder enfrentar esto (...)”, afirmó la ministra.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. FMI eleva al 3,2 % la proyección de crecimiento de la economía de Ecuador

  2. Enfrentamiento entre manifestantes y militares deja 43 detenidos en Imbabura

  3. Sudáfrica volverá a jugar un Mundial de fútbol dieciséis años después

  4. Grecia rechaza la jornada laboral de 13 horas con nueva huelga general

  5. Lecornu cede y congela la reforma de pensiones en Francia hasta 2028

LO MÁS VISTO

  1. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  2. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  3. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

  4. Paro nacional en Ecuador: revisa el estado de las vías en tiempo real

  5. Feriados en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

Te recomendamos