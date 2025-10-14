Operativos en Ecuador dejan 123 aprehendidos en medio del paro nacional

La mayoría de los aprehendidos son de nacionalidad ecuatoriana

Las autoridades reportaron la aprehensión de 123 personas en diferentes puntos del país.

En una nueva jornada de operativos policiales, las autoridades reportaron la aprehensión de 123 personas en diferentes puntos del país. El balance oficial revela detalles clave sobre la composición demográfica, nacionalidades y situación legal de los detenidos.

¿Cuántos hombres y mujeres fueron detenidos?

Del total de aprehendidos:

113 son hombres

10 son mujeres

112 son mayores de edad

11 son menores de edad

¿Qué nacionalidades predominan entre los detenidos?

La mayoría de los aprehendidos son de nacionalidad ecuatoriana (113). También se registraron:

5 venezolanos

3 colombianos

1 argentino

1 español

El Gobierno radicalizará el control de la fuerza pública en Imbabura. Gustavo Guaman / Expreso

¿Cuál es la situación legal actual de los aprehendidos?

Dictamen de libertad: 45 personas (39 adultos y 6 menores)

Medidas sustitutivas: 49 personas (44 adultos y 5 menores)

Prisión preventiva: 24 personas

Pendiente de audiencia: 2 personas

Boleta de excarcelación: 1 persona

Deportados: 2 personas

Diálogos con las bases indígenas no han dado resultado

En entrevista con Ecuavisa, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, explicó que, a diferencia de Cotopaxi y Chimborazo —donde sí han logrado desarticular las movilizaciones—, Imbabura sigue siendo un foco de paralización y falta de acuerdos.

Ante la falta de respuesta a los llamados al diálogo, Rovira adelantó que, desde este 14 de octubre de 2025, el Gobierno radicalizará el control de la fuerza pública en Imbabura para recuperar la movilidad en la provincia.

“No podemos seguir exponiendo a la población a los riesgos que esto implica (...). Las carreteras se van a abrir y se despejará toda ciudad de manifestantes agresivos y violentos. Ya están los militares y policías en número suficiente para poder enfrentar esto (...)”, afirmó la ministra.

