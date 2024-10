Victoria’s Secret Fashion Show 2024, los ángeles están de vuelta

Sin importar las controversias y los cambios en la industria de la moda, la belleza, el glamour y las modelos con poca ropa siguen ‘vendiendo’. Por eso regresa una de las pasarelas más icónicas de todos los tiempos: el Victoria’s Secret Fashion Show 2024, pero con un formato que habla de empoderamiento femenino y diversidad.

La marca de lencería ha elegido para este 15 de octubre una mezcla variopinta de modelos que, sin duda, no pasará desapercibida y satisfará las expectativas y requerimientos impuestos por la sociedad actual.

Un evento solo con mujeres

El primer desfile de Victoria’s Secret fue en 1995. Hasta 2018, en su formato televisivo habitual, la pasarela fue el escenario de las modelos más sobresalientes de cada temporada. Ellas caminaban al son de la música en vivo de grandes artistas del momento, como The Weeknd, Lady Gaga o Taylor Swift.

Este año, se ha anunciado que habrá un ligero cambio, lo que hace que sea mucho más selectivo a la hora de la música. Y es que el apartado será protagonizado solo por mujeres. ¿Quiénes están confirmadas? Cher, Tyla y Lisa. Pero, posiblemente, haya alguna más. ¿Quién sabe?

Más allá de la moda y la belleza

El mundo volverá a admirar una de las pasarelas más esperadas por hombres y mujeres. Porque el desfile de Victoria’s Secret es más que la puesta en vitrina de las tendencias en lencería. Para muchos, es una oportunidad para admirar la belleza de cerca, criticar su exposición o, a veces en secreto, añorar ser una de esas mujeres glamurosas que son aplaudidas.

Entre las modelos escogidas están algunos ángeles tan emblemáticos como Taylor Hill, Candice Swanepoel, Tyra Banks, Imaan Hammam, Gigi Hadid y Behati Prinsloo. A ellas se suman la cubano-estadounidense Devyn García y Paloma Elsesser.

Estos son algunos de los nuevos ángeles del desfile

Paloma Elsesser, cuya historia es el sueño de muchas cibernautas y adolescentes, fue descubierta en Instagram por la maquilladora Pat McGrath. Fue ella quien descubrió su talento y gracias a quien ha logrado escalar importantes posiciones.

En la actualidad, es una de las más destacadas representantes de la diversidad estética. Ha trabajado para Hermès, Ferragamo, Carolina Herrera y Marni. También ha sido vinculada a firmas como Nike, Inc., Fenty Beauty, Proenza Schouler, y Mercedes-Benz.6

En 2020, esta joven británica de origen africano fue nombrada modelo del año por la web models.com y portada de la revista Vogue. Pero llegar a tan alto nivel no le fue sencillo. “Desde muy pequeña supe que era diferente y me esforcé por estar segura de mi cuerpo, de mi ropa, de entrar en una sala llena de gente… No creas que lo he superado. Aún al día de hoy le doy vueltas a los mismos pensamientos y tengo conflictos cuando entro en las redes sociales”, ha reconocido en entrevistas la modelo de talla grande.

Devyn García es embajadora de la marca desde 2021. Nacida en Miami, hija de la modelo Jennie Pickens, estuvo siempre relacionada con el mundo de la moda. Solía ir con su madre a castings y repasaban juntas las portadas de Vogue en las que ella aparecía.

A los 18 años se mudó a Nueva York. Quería ser modelo y lo logró. En 2021 fichó para la agencia DNA y debutó en la pasarela con Jacquemus. Ha desfilado para Chloé, Brandon Maxwell y Gabriela Hearst. En sus inicios también trabajó en campañas para Victoria's Secret y Mango, en algunas ocasiones posando con su Pickens.

Los ángeles de la vieja guardia

Taylor Hill. “Estoy emocionada por esa descarga de adrenalina que va asociada a estar en esa pasarela”, afirma Taylor Hill. Ella inauguró el ultimo desfile de Victoria’s Secret en Nueva York con unas espectaculares alas rojas.

Confesó que es su niñez sufrió de acoso escolar. Alta y delgada, "era el blanco de todas las burlas, nunca me gustó el colegio. Estaba lista. No me importaba no pertenecer a ese mundo. Era una nerd. No les gustaba a ellos", dijo a Cosmopolitan.

La estadounidense inició su paso por las pasarelas de Victoria's Secret en 2014, con la línea Pink. Un año después. ella y otras diez modelos fueron nombradas los nuevos ángeles oficiales de la marca.

Durante su paso por Victoria's Secret, ha sido parte de cinco desfiles, ha abierto el show una vez y tres segmentos en total.

Tyra Banks. Reconocida como una de las modelos más famosas de los 90, debe gran parte de su popularidad a su participación en el desfile de Victoria's Secret. Pero, además, ha marcado algunos hitos, como ser la primera modelo afrodescendiente en aparecer en una edición de trajes de baño de Sports Illustrated.

Se retiró de las pasarelas en 2005, y su última vez fue en el Victoria's Secret Fashion Show de ese año. En 2019, Banks reapareció en la portada de Sports Illustrated. En ese entonces tenía 45 años. Lució un pequeñísimo traje de baño de dos piezas y su foto estaba acompañado por un titular que decía: "De modelo a influyente".

Imaan Hammam. La última vez que desfiló para Victoria’s Secret tenía 18 años. “Y 10 años después, ¡estoy de regreso!” afirma con ilusión la modelo de ascendencia egipcia y marroquí que ha aparecido 22 veces en la portada de Vogue.

Es considerada uno de los íconos de la industria y ha sido considerada en la lista de las modelos más sexys. Su talento y belleza la han llevado a formar parte de cuatro portadas de la revista Vogue.

Gigi Hadid. Desfiló por primera vez para la firma en 2015. Gigi, la mayor de las Hadid, dice que, en el fashion show, “las alas, las luces, los conjuntos, las sonrisas” permiten imaginar “cómo la gente brilla desde el otro lado de la televisión”.

Gigi es actualmente una de las 'it-girls' más aclamadas, pero su experiencia en Victoria's Secret sigue teniendo mucha relevancia. No en vano ha pisado la pasarela como ángel en tres ocasiones .

Candice Swanepoel. Para la supermodelo sudafricana, este regreso es la oportunidad de pasar “tiempo con amigas y colegas que no he visto en mucho tiempo. Cada espectáculo nos unió mucho a todas, me muero de ganas de crear nuevos recuerdos épicos”.

Sus declaraciones no sorprenden, pues ha sido muy afín a Victoria's Secret. Ha participado en 11 desfiles de la marca, de los cuales ha abierto tres y cerrado uno. También ha abierto ocho segmento, cerrado tres y ha lucido el codiciado Fantasy Bra en una ocasión.

Jasmine Tookes también estará de vuelta. “Me siento muy emocionada y feliz de volver. Quiero decir, Victoria's Secret fue una gran parte de mi vida durante más de 10 años. Así que estar de vuelta es simplemente increíble”, admite la guapísima maniquí nacida en California, Estados Unidos.

Quien está en la lista de las 20 modelos mejor pagadas del mundo, según Forbes, desde 2014 es uno de los ángeles de Victoria’s Secret. En 2016 tuvo el honor de portar el Fantasy Bra, tal como en su momento lo hicieron Lily Aldridge y las míticas Gisele Bündchen y Claudia Schiffer.

Jasmine tiene una especial conexión con Ecuador, pues en septiembre de 2021 contrajo matrimonio con Juan David Borrero, director de Colaboraciones de Snapchat e hijo del entonces vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero. Un año más tarde, en noviembre de 2022, anunciaron que estaban esperando su primer hijo. Mia Victoria Borrero nació el 23 de febrero de 2023.

