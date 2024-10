Lisa Marie Presley tuvo el cadáver de su hijo Ben congelado en su casa

Además del libro de Melania Trump que lleva su nombre, el martes 8 de octubre, Estados Unidos tuvo acceso a la biografía de otro de los miembros de su singular realeza: Lisa Marie Presley. Quien fuera la única hija de Elvis Presley falleció en enero de 2023 a los 54 años a causa de un bloqueo intestinal causado por una antigua cirugía bariátrica.

Poco más de un año después, su hija mayor, la actriz Riley Keough (35), revela que estaba escribiendo una biografía de su madre, basada en el material que ella dejó grabado en cintas. También incluyó recuerdos.

El nombre del libro es From here to the great unknown: A memoir (De aquí al gran desconocido, unas memorias; tomado de una frase de una canción de Elvis), y sus revelaciones han levantado el interés de la prensa. El día del lanzamiento, Keough ofreció una entrevista exclusiva a Oprah Winfrey en Graceland, la casa familiar de Memphis. Luego siguieron otras.

Lisa Marie Presley, su vida en letras

Lisa Marie tuvo cuatro hijos; Riley fue la primera. Es ella quien coescribió la obra. En el prefacio, su madre empezó a escribir la autobiografía en los años previos a su muerte, pero no pudo terminarla. “No se encontraba a sí misma interesante, aunque, por supuesto, lo era. No le gustaba hablar de ella. Era insegura. Creía que su valor para el público era solo el de ser la hija de Elvis Presley. Estaba tan atormentada por la autocrítica, que trabajar en el libro se le hizo algo dificilísimo”.

En el primer capítulo, Escaleras a Graceland, trata sobre su niñez y su famoso padre, el rey del rock and roll. El libro comienza con una frase que dice mucho: “Creía que mi padre podía cambiar el tiempo. Era un dios para mí. Un ser humano elegido”.

Luego llegan los capítulos sobre su vida: el nacimiento de sus hijos, sus matrimonios… y el fallecimiento de Benjamin, nacido en 1992 del matrimonio de Lisa Marie con Danny Keough. El joven se quitó la vida a los 27 años en su casa de Calabasas, en Los Ángeles, un suceso que dejó devastada a la hija de Elvis.

No era capaz de despedirse de Ben Ben, como lo llamaba cariñosamente. Por eso quiso conservar su cuerpo durante dos meses en hielo en su propia casa. No cometía ninguna ilegalidad, pues en California no existe ninguna ley que obligue a organizar un funeral inmediato. Lisa Marie escribe que mantuvo el cuerpo en un cuarto refrigerado a menos de 13 grados centígrados.

“Me acostumbré a él, a cuidarlo y a tenerlo allí. Creo que a cualquier otra persona le daría un susto de muerte tener a su hijo allí así. Pero a mí no”, se lee. “Me sentí muy afortunada de que hubiera una manera en la que todavía podía cuidarle como madre, retrasarlo todo un poco y estar bien con la idea de enterrarle”.

Luego, madre e hija decidieron tatuarse el nombre de Benjamin, como él lo había hecho con ellas. Él tenía el nombre de Riley en la clavícula y el de Lisa Marie en la mano. “He tenido una vida extremadamente absurda, pero ese momento está en el top cinco”.

Con el tiempo, se dieron cuenta de que tener el cuerpo en casa no era lo correcto. “Es de locos, mamá, ¿qué mierda estás haciendo?”, cuestionaba la joven. Finalmente, oficiaron un funeral en Malibú, al sur de Los Ángeles, y le enterraron en Graceland, en Memphis (Tennessee).

