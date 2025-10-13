El universo de Stephen King se conecta en la nueva serie ‘It: Bienvenidos a Derry’

‘It: Bienvenidos a Derry’ explora el origen de Pennywise en 1962, con un elenco estelar que incluye a Jovan Adepo como Leroy Hanlon y conexiones al universo de Stephen King.

It: Bienvenidos a Derry es solo la punta del iceberg de un universo conectado, las historias de Stephen King se entrelazan y se mezclan en la nueva serie de HBO Max. Una noticia que ha emocionado a los fans del escritor.

Andy Muschietti, director de la serie, y su hermana Barbara, productora, confirmaron que It: Welcome to Derry, la serie precuela de las películas It (2017) y It: Chapter Two (2019), no solo explora el origen de Pennywise, sino que expande el universo compartido de King con conexiones directas a otras obras icónicas.

El anuncio se realizó durante un panel en la New York Comic-Con (NYCC) el 9 de octubre de 2025. Esto crea un multiverso kingiano cinematográfico, lleno de guiños ocultos a otras obras que los fans llevan años soñando.

¿De qué trata la serie?

La serie se sitúa en 1962, 27 años antes de los eventos de la primera película de It y hace una exploración a la historia oscura de Derry, a través de los interludios del libro original de King (1986), que se reorganizan cronológicamente.

Crítica de Cine. The Smashing Machine: ¿el mejor papel de Dwayne Johnson? Leer más

La serie cubre eras de horror en la ciudad, incluyendo la explosión de la Kitchener Ironworks en 1930, donde la entidad que se convierte en Pennywise adopta su forma de payaso por primera vez.

Esta producción se convierte entonces en sinónimo de una mitología que revela el otro lado del terror, con Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård, quien también es productor ejecutivo, como eje central.

La primera temporada se estrenará el 26 de octubre de este año, justo en vísperas de Halloween, lo que le da aún más relevancia al lanzamiento de esta serie. It: Bienvenidos a Derry contará con 9 episodios, que estarán disponibles en la plataforma de HBO Max.

RELACIONADAS 10 clásicos del terror para arrancar la temporada más espeluznante

Hay planes para dos temporadas más, que profundizarán en eventos de 1935 y 1908, incluyendo el origen de la casa Neibolt, la infraestructurada abandonada y espeluznante de la película y libro It. Este espacio es el escenario de batallas cruciales entre los Perdedores y el payaso.

Las conexiones con otras obras de Stephen King

Los hermanos Muschietti hicieron hincapié en Derry como un nexo dentro del universo literario de Stephen King. La serie aprovecha esta conexión para entrelazar sus historias, convirtiéndolas en cameos naturales y orgánicos que, sin sentirse forzados, despiertan a los fans con referencias tanto sutiles como directas.

Netflix, Prime Video y los estrenos de octubre de 2025 en plataformas de video Leer más

Comenzando por la relación con El Resplandor: Dick Hallorann, el cocinero con "el brillo", un poder psíquico único, es un personaje clave. Interpretado por Chris Chalk, conocido por sus papeles en Gotham y Godzilla vs. Kong, aparece como un joven chef en The Black Spot, un bar afroamericano en Derry destruido por un incendio racista en 1930.

En la serie, su "brillo" lo ayuda a ascender en la jerarquía militar y a percibir a Pennywise en las alcantarillas. Chalk describe a Hallorann como un “juego largo”, más agresivo que el amable personaje interpretado por Scatman Crothers en la película de Kubrick.

Por otro lado, un hombre acusado injustamente de un crimen en Derry es enviado a la prisión de Shawshank, conectando con la película Sueños de Fuga.

Muschietti bromea: "¿Llega realmente a Shawshank? Si lo hace, en esa época histórica se encontraría con Andy Dufresne y Red". Incluso en el tráiler se puede ver un bus de Shawshank State Prison transportando convictos.

"Cuando cuentas una historia en Derry en los 60, es inevitable conectar eventos, lugares y personas con otras cosas de King. Evitar Shawshank sería raro; se convierte en un easter egg estimulante", afirma el director.

¿Quiénes forman parte del elenco?

Bill Skarsgård como Pennywise.

como Chris Chalk como Dick Hallorann.

como Jovan Adepo como Leroy Hanlon.

como Taylour Paige como Charlotte Hanlon.

como James Remar como General Shaw.

como Stephen Rider como Detective Franklin.

como Madeleine Stowe como Martha Rose.

como Rudy Mancuso como Peter Duncan.

IT’s all part of the cycle. 🎈



Andy Muschietti, Kimberly Norris-Guerrero, and Jovan Adepo discuss connections to the book and movies. #NYCC pic.twitter.com/wukeq40PXJ — IT: Welcome to Derry 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) October 12, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!