PLAN SALUD
Welcome to Derry
‘It: Bienvenidos a Derry’ explora el origen de Pennywise en 1962, con un elenco estelar que incluye a Jovan Adepo como Leroy Hanlon y conexiones al universo de Stephen King.X: @BDisgusting

El universo de Stephen King se conecta en la nueva serie ‘It: Bienvenidos a Derry’

Andy Muschietti confirmó que la precuela conectará historias de King. ‘El Resplandor’ y ‘Sueños de fuga’ compartirán espacio

  • Verónica Cisneros

It: Bienvenidos a Derry es solo la punta del iceberg de un universo conectado, las historias de Stephen King se entrelazan y se mezclan en la nueva serie de HBO Max. Una noticia que ha emocionado a los fans del escritor.

Andy Muschietti, director de la serie, y su hermana Barbara, productora, confirmaron que It: Welcome to Derry, la serie precuela de las películas It (2017) y It: Chapter Two (2019), no solo explora el origen de Pennywise, sino que expande el universo compartido de King con conexiones directas a otras obras icónicas.

El anuncio se realizó durante un panel en la New York Comic-Con (NYCC) el 9 de octubre de 2025. Esto crea un multiverso kingiano cinematográfico, lleno de guiños ocultos a otras obras que los fans llevan años soñando.

¿De qué trata la serie?

La serie se sitúa en 1962, 27 años antes de los eventos de la primera película de It y hace una exploración a la historia oscura de Derry, a través de los interludios del libro original de King (1986), que se reorganizan cronológicamente. 

La serie cubre eras de horror en la ciudad, incluyendo la explosión de la Kitchener Ironworks en 1930, donde la entidad que se convierte en Pennywise adopta su forma de payaso por primera vez. 

Esta producción se convierte entonces en sinónimo de una mitología que revela el otro lado del terror, con Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård, quien también es productor ejecutivo, como eje central.

La primera temporada se estrenará el 26 de octubre de este año, justo en vísperas de Halloween, lo que le da aún más relevancia al lanzamiento de esta serie. It: Bienvenidos a Derry contará con 9 episodios, que estarán disponibles en la plataforma de HBO Max.

Hay planes para dos temporadas más, que profundizarán en eventos de 1935 y 1908, incluyendo el origen de la casa Neibolt, la infraestructurada abandonada y espeluznante de la película y libro It. Este espacio es el escenario de batallas cruciales entre los Perdedores y el payaso. 

Las conexiones con otras obras de Stephen King

Los hermanos Muschietti hicieron hincapié en Derry como un nexo dentro del universo literario de Stephen King. La serie aprovecha esta conexión para entrelazar sus historias, convirtiéndolas en cameos naturales y orgánicos que, sin sentirse forzados, despiertan a los fans con referencias tanto sutiles como directas.

Comenzando por la relación con El Resplandor: Dick Hallorann, el cocinero con "el brillo", un poder psíquico único, es un personaje clave. Interpretado por Chris Chalk, conocido por sus papeles en Gotham y Godzilla vs. Kong, aparece como un joven chef en The Black Spot, un bar afroamericano en Derry destruido por un incendio racista en 1930.

En la serie, su "brillo" lo ayuda a ascender en la jerarquía militar y a percibir a Pennywise en las alcantarillas. Chalk describe a Hallorann como un “juego largo”, más agresivo que el amable personaje interpretado por Scatman Crothers en la película de Kubrick.

Por otro lado, un hombre acusado injustamente de un crimen en Derry es enviado a la prisión de Shawshank, conectando con la película Sueños de Fuga

Muschietti bromea: "¿Llega realmente a Shawshank? Si lo hace, en esa época histórica se encontraría con Andy Dufresne y Red". Incluso en el tráiler se puede ver un bus de Shawshank State Prison transportando convictos.

"Cuando cuentas una historia en Derry en los 60, es inevitable conectar eventos, lugares y personas con otras cosas de King. Evitar Shawshank sería raro; se convierte en un easter egg estimulante", afirma el director.

¿Quiénes forman parte del elenco?

  • Bill Skarsgård como Pennywise.
  • Chris Chalk como Dick Hallorann.
  • Jovan Adepo como Leroy Hanlon.
  • Taylour Paige como Charlotte Hanlon.
  • James Remar como General Shaw.
  • Stephen Rider como Detective Franklin.
  • Madeleine Stowe como Martha Rose.
  • Rudy Mancuso como Peter Duncan.

