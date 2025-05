HBO Max revive el terror con ‘IT: bienvenidos a Derry’

HBO Max revela el teaser oficial de 'It: bienvenidos a Derry' con el regreso de Bill Skarsgård como It

HBO Max reveló el primer teaser oficial de la que será la primera serie precuela centrada en el aterrador payaso Pennywise, basada en la novela It, de Stephen King, publicada en 1986. Lo más emocionante para los fanáticos es que Bill Skarsgård volverá a interpretar su icónico papel como el siniestro 'It'.

Tanto la obra como sus adaptaciones cinematográficas se han enfocado en los encuentros entre el Club de los Perdedores y Pennywise. Sin embargo, esta no fue la primera vez que la criatura apareció para acechar y aterrorizar a los niños de Derry. La nueva serie tiene como objetivo explorar los eventos ocurridos antes de las dos películas recientes, revelando el oscuro origen de la entidad que habita en las alcantarillas del pueblo.

Esta producción demuestra que el legado de Stephen King sigue más vigente que nunca, especialmente con el éxito continuo de la franquicia. Además, marca el regreso de Andy Muschietti como productor ejecutivo, junto a su hermana Barbara Muschietti, quienes se adentrarán en los orígenes de este monstruo que despierta cada 27 años para matar niños antes de volver a hibernar.

Todo lo que debes saber sobre 'It: bienvenidos a Derry'

La serie contará con un total de nueve episodios y se estima que tendrá al menos tres temporadas. Ambientada en 1962, se inspira en la novela de terror It, escrita por el icónico autor estadounidense Stephen King. En particular, el universo narrativo del payaso It se expande a partir de las películas It (2017) e It: Capítulo dos (2019), dirigidas por Andy Muschietti.

Al igual que en la historia original, la serie sigue a un grupo de amigos que descubre que los niños del pueblo de Derry, Maine, están desapareciendo sin dejar rastro. Al principio, los jóvenes creen que se trata de un asesino en serie que ha comenzado a actuar en la ciudad.

Pero pronto se enfrentan a una verdad mucho más aterradora: una entidad sobrenatural, que se oculta en las alcantarillas del pueblo, es la responsable de las desapariciones. Y lo peor de todo: ningún adulto les creerá si intentan contarlo.

Cabe señalar que la historia narrada en esta precuela se desarrollará cronológicamente dentro del universo cinematográfico creado por Andy Muschietti, por lo que se espera que sea poco fiel a la línea temporal y a ciertos detalles establecidos en la novela original de Stephen King.

Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, se estima que la serie se publique en la plataforma de streaming HBO Max durante los últimos trimestres del año, revelando la oscura y sangrienta verdad que se oculta en las alcantarillas de Derry.

