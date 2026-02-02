Top Model of the World Ecuador 2026: quiénes son las candidatas y cuándo es la final

Top Model of the World Ecuador 2026 reúne a seis candidatas de distintas ciudades del país que competirán en la gala final del 12 de febrero, en Samborondón, por el derecho de representar a Ecuador en la final internacional que se realizará en Egipto. El certamen busca impulsar la confianza, el crecimiento personal y la proyección global de mujeres ecuatorianas.

La organización está a cargo de The Project Ec. S.A.S, empresa ecuatoriana dedicada al modelaje y eventos de moda, que apuesta por experiencias memorables y oportunidades reales para talentos emergentes. Al frente del proyecto se encuentra Katty López España, CEO de The Project Ec, modelo profesional y asesora de imagen, quien lidera con disciplina y creatividad, inspirando a las candidatas a superar sus límites.

Las candidatas TMWE 2026

Las aspirantes a la corona representan distintas realidades y trayectorias, todas con un denominador común: la búsqueda de crecimiento personal y profesional.

Shayna López (Milagro, 23 años)

Estudiante de Medicina en la Universidad Estatal de Milagro. Shayna nació con labio leporino y paladar hendido, condición que la llevó a someterse a más de diez cirugías. Esa experiencia marcó su carácter y la impulsó a convertirse en un ejemplo de superación. Aunque al inicio dudó en participar en certámenes, encontró en TMW Ecuador una plataforma para transmitir un mensaje de esperanza. Su objetivo es inspirar a personas con condiciones similares a creer en sus sueños y transformar las limitaciones en fortalezas.

Shayna López (izq) y Nadia Larco (dere) Cortesía

Nadia Larco Bravo (Manta, 23 años)

De familia ecuatoriano-chilena, Nadia es periodista y modelo emergente, combina su trabajo en medios con su pasión por el arte. Inició en el modelaje en 2023 y en 2024 participó en Reina de Manta, cuya experiencia le enseñó que lo que parecía imposible podía hacerse realidad. Para ella, el modelaje es una extensión de su vocación periodística: ambas son un arte que visibiliza historias y transmite emociones. Su participación en TMW Ecuador representa un nuevo paso en el mundo de la moda, que reconoce que recién empieza.

Kimberly Angulo García (26 años)

Abogada, modelo y cantante, descubrió en el arte una forma de identidad y resistencia. El canto la acompaña desde los cinco años, pero fue el modelaje lo que le permitió a Kimberly sostener sus estudios universitarios en un momento crítico. Lo que comenzó como una necesidad se transformó en un camino de disciplina y autoconocimiento. Kimberly quiere demostrar que la elegancia nace de la perseverancia y que la pasarela puede ser un espacio para representar historias reales de esfuerzo y resiliencia.

Kimberly Angulo (izq) y Valentina Tabares (dere) Cortesía

Valentina Tabares Salazar (Guayaquil, 23 años)

Con raíces colombianas por parte de su padre, Valentina es estudiante de Derecho y modelo profesional. Madre de una hija, considera que su mayor motivación es demostrar que la maternidad y los sueños pueden convivir. Su trayectoria incluye títulos como Primera Finalista en un certamen juvenil y Reina Latina Ecuador 2024, donde representó al país en México. En 2025 fue fichada por la agencia internacional Karma Models en India, consolidando su carrera en el extranjero. Para ella, portar una banda significa ser embajadora cultural y llevar con orgullo la identidad ecuatoriana.

Sol Schmid (Guayaquil 17 años)

Sol es estudiante de secundaria, apasionada por la pasarela y con planes de estudiar Comunicación con énfasis en Relaciones Públicas. Ha participado en pasarelas, sesiones fotográficas y eventos, lo que le ha permitido desarrollar disciplina y seguridad escénica. Ve en TMW Ecuador una oportunidad de aprendizaje y superación, convencida de que el modelaje puede abrirle puertas hacia nuevas metas y convertirse en su mejor versión.

Sol Schimd (izq) y Génesis Núñez (dere) Cortesía

Génesis Núñez Hermida (Milagro, 23 años)

Modelo profesional y estudiante de Comunicación, inició en el modelaje a los 14 años y participó en Miss Teen Ecuador. Su madre, artesana de la costura, fue su primera inspiración en el mundo de la moda. Actualmente combina su carrera universitaria con trabajos para distintas marcas. Su hijo, Gino, es su motor y la razón por la que busca superarse día a día. Para Genesis, el modelaje es una forma de demostrar que la maternidad no limita los sueños, sino que los potencia.

Gala final: fecha, lugar y transmisión

La concentración de las candidatas se extenderá por cinco días, culminando en la gala final el 12 de febrero a las 19:00 en el CC Alhambra de Samborondón. El evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de Top Model of the World Ecuador, lo que permitirá al público acompañar cada momento de la competencia.

La ganadora obtendrá el derecho de representar a Ecuador en la final internacional de Top Model of the World, que se celebrará en Egipto en junio de 2026. Este escenario global será la oportunidad para mostrar el talento ecuatoriano y consolidar la presencia del país en el mundo del modelaje.

