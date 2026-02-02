Bad Bunny hizo historia en los Grammy al ganar Mejor Álbum del año

El cantante de música urbana se convirtió en el primer artista en llevarse ese reconocimiento con un disco en español

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, hizo historia en el mundo de la música este domingo 1 de febrero. El cantante puertorriqueño se convirtió en el primer artista en llevarse el Mejor Álbum del Año en los premio Grammy con un disco completamente en español.

Con la producción 'Debí Tirar Más Fotos', el reguetonero venció en esa categoría a Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter. De esta manera rompió el dominio anglosajón en esa categoría durante casi siete décadas.

"Dedico este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su tierra, su país, para perseguir sus sueños", aseguró Bad Bunny en su discurso a recibir el premio. Fue el tercero de la noche ya que también ganó las distinciones a Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global.

Bad Bunny al recibir su gramófono. Cortesia

Bad Bunny y su discurso contra el ICE

Antes de ese momento histórico, el músico de 31 años ya se había hecho viral con su discurso contra la agencia migratoria de Estados Unidos: “Antes de agradecerle a Dios, voy a decir: ‘ICE fuera’”, mencionó al momento de recibir la distinción a Mejor Álbum de música Urbana.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, expresó ante un público que respondió con una ovación de pie. A continuación, sostuvo que la confrontación no puede resolverse desde el mismo lugar: “El odio se vuelve más fuerte con más odio. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor”.

Ahora sigue el Superbowl

Tras este triunfo histórico, Bad Bunny no tiene mucho tiempo para disfrutar ya que este domingo 8 de febrero cantará en el entretiempo del Super Bowl LX, donde se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks. El puertorriqueño fue criticado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien cuestionó su elección para ese show que normalmente lo dan artistas estadounidenses.

