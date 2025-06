Thank You Lord for Satan: "Muchos piensan que somos satánicos"

Thank You Lord for Satan se presentó en marzo en el festival Vivo x el Rock 2025, en un cartel bastante variado que fue más allá del rock y el metal.

De entrada, los lectores avispados se darán cuenta de que el nombre de nuestros invitados de hoy, que en español significa ‘Gracias Dios por Satán’, constituye simplemente un juego.

Pero en estos tiempos de susceptibilidad a flor de piel, bien vale la pena aclarar que sí, efectivamente se trata de un nombre que apela a lo lúdico, y que ha provocado muchos equívocos bastante afortunados, que les han permitido llegar a nuevas audiencias.

Por ejemplo, los han confundido con una banda de black metal, pero eso les ha permitido ganar nuevos seguidores entre la comunidad metalera, que se han quedado prendados de su mezcla de synth pop, soul y psicodelia.

Thank You Lord for Satan (TYLFS) está formado por los esposos Paloma La Hoz y Henry Gates, con mucha experiencia en la escena musical limeña. El dúo en vivo se hace acompañar de los músicos Irazema H. Vera en el bajo, María Fe Baca en los teclados, Efrén Castillo Posadas en la guitarra y Alonso Bentin en la batería, a quienes consideran el equipo ideal tanto en lo musical como lo humano, lo cual hace que tocar juntos siempre sea motivo de alegría

TYLFS está preparando su segundo álbum, tras su disco homónimo de 2022 con Buh Records (sello independiente con sede en Lima), del cual ya han lanzado un par de singles que se pueden disfrutar en todas las plataformas. De eso, su trabajo creativo, su experiencia previa y mucho más conversamos con Paloma y Henry.

Tocaron en marzo en el festival Vivo x el Rock. ¿Sintieron cierta presión, considerando que un sector del público metalero y rockero suele ser reacio a aceptar otros estilos?

Pasaron cosas graciosas. Por el nombre de la banda, gente que no nos conocía pensaba que hacíamos metal.

Black o death metal...

Paloma: Sí (risas) y en nuestras publicaciones algunos comentaban: “Ah, pero no son metaleros”. Aun así, hemos adquirido nuevos fans...

Henry: En el público hubo un grupo de chicos que eran muy metaleros y se volvieron muy fans de nosotros. Incluso se quedaron en todo nuestro show en lugar de ir a ver a Avenged Sevenfold, que habría sido la opción más natural en su caso. No nos consideramos metaleros, pero escuchamos metal también.

Las nuevas generaciones de metaleros y rockeros son un poco más abiertas a apreciar otros estilos.

P: De acuerdo. También por la misma industria, que ha cambiado tanto. Antes la música salía en bloques por los sellos discográficos, que te encasillaban. Ahora cualquiera puede subir sus canciones.

Es increíble escuchar toda esa diversidad de fusiones. Y poder acceder a esa diversidad.

P: En cambio ahora hay mucha distracción.

Sí. Antes uno se compraba un casete o disco y se metía de cabeza a explorarlo. Ahora hay cien mil discos a disposición.

H: Un día te gusta un disco y al día siguiente te olvidaste de él, porque hay otros cuatro discos que escuchaste...

Este proyecto limeño prepara el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico. Su más reciente sencillo fue 'Universo', en español. TYLFS

Acerca del estilo de TYLFS, hay quienes consideran que el synth pop es un retroceso a los ochenta. Un estancamiento.

H: Siento que estamos reciclando algo que no tiene eso como de refrito, sino que suena novedoso. Me parece un recurso chévere ahora, a pesar de que en su momento me quise alejar del sonido ochentero, después de ser muy fan de esa música. Siento que estamos trayendo algo diferente.

No es lo mismo hacer un refrito de un sonido que inspirarse en él.

P: Yo no pienso en géneros cuando estamos componiendo. Una canción puede comenzar con un piano muy pop, por ejemplo, pero durante el proceso creativo y de producción se transforma en otra cosa.

H: No pensamos en géneros, así es. No quiero contar los secretos de lo que se viene, pero estamos jugando con diferentes estilos y robándonos letras, referencias líricas de cosas antiguas.

En las redes estamos expuestos todo el tiempo a referencias: citas, fragmentos de libros, películas, canciones, así que suena muy natural eso que comenta.

H: Sí, también memes. TYLFS siempre ha tenido un carácter bastante juguetón y lúdico, porque nació así, jugando, en pandemia, cuando estábamos encerrados.

Eso queda claro con el nombre de la banda.

P: Aparte, es el peor nombre del mundo (risas). Es largo, difícil de pronunciar, nombra a Satán: todos los ingredientes para que nadie nos escuche ni nos siga, pero ha generado mucha curiosidad.

Erotismo lírico



En su primer disco, ya incluyen partes de español en sus letras. Y su single más reciente, Universo, es totalmente en español. ¿En el disco que están preparando van a seguir mezclando ambos idiomas? Suena muy natural.

P: Eso que dices es un maravilloso cumplido. Porque a veces dudamos. Nos preguntamos: “¿Y esto sonará bien?”. Nos tomamos bastante tiempo para ser críticos con las palabras: desde el significado hasta cómo suenan.

H: Mezclar idiomas es parte de nuestro carácter juguetón.

Hay artistas con líricas eróticas muy explícitas. Eso me gusta, pero también agradezco que una banda proponga un mejor tratamiento de las palabras, como TYLFS. ¿Quién hace las letras?

H: Paloma, en un 80 por ciento.

P: La poesía fue mi primera expresión artística en la vida. Por eso hago letras que tienden a ser bastante poéticas.

Líneas como “Sobre mi cama confluye el agua” o “Tu lengua calma necesidades”, de Universo, evocan imágenes muy fuertes. ¿En qué se inspira?

P: Como en toda expresión artística, uno se basa en lo que siente, en lo que está viviendo: experiencias, cosas políticas o sociales que te interesan, preocupaciones, deseos… Ahora hay mayor intencionalidad de hacerlas en español. Vamos a ver cómo sale. Porque a veces hay palabras en inglés que quedan perfectas para la canción y hay que ponerlas así.

H: Además de que vivimos totalmente entre el inglés y el español, en nuestras vidas, las películas, la música...

Su pasado en la escena limeña



Ambos tienen un largo recorrido en la escena musical peruana. Henry, usted tocó en Espira y Resplandor (shoegaze). ¿Considera que aún se nota la sombra de sus anteriores proyectos en TYLFS?

En Resplandor componía los bajos, pero no me metía mucho en la producción. Estaba muy alineado con el shoegaze en esa época y aún me gusta, aunque ahora escucho muchas más cosas. Pero tiendo a entrar en ese género de vez en cuando. Y no influenciado por las bandas que uno siempre piensa, como My Bloody Valentine o Slowdive. Siento que Nirvana o Sonic Youth tienen mucho de shoegaze. Ese sonido de capas (de guitarras) crudo me gusta más.

Paloma, usted estuvo en 12 Garras y Mitad Humana.

P: En 12 Garras solo cantaba, pero tiene un corazón punk y grunge que aún mantengo, sobre todo en concierto, esa cosa bien intensa. Mitad Humana sí fue un proyecto mío como compositora. Ahí recién estaba aprendiendo, y hay canciones que me gustaría volver a producir con Henry con lo que sé ahora. Siento que sigo siendo soy yo. Hay un espíritu que aún se siente, a pesar de que era otro momento de mi vida. Hay algo, pero no es lo mismo. Felizmente no es lo mismo.

