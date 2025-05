Lou Gramm: “Soy afortunado de ser parte del legado de Foreigner”

“He’s a jukebox hero, he took one guitar… Jukebox hero, stars in his eyes… He’ll come alive tonight” (es un héroe del jukebox, tomó una guitarra, estrellas en sus ojos… cobrará vida esta noche). La letra de Jukebox Hero, canción escrita en 1981, sigue emocionando al músico neoyorquino Lou Gramm cada vez que la escucha.

Cada vez que suenan los primeros acordes, explica el afamado exvocalista de la banda Foreigner, regresa mentalmente a aquella época en la que sus canciones dominaban las estaciones de radio de Estados Unidos y Europa.

Gramm compuso el tema junto al británico Mick Jones, inspirado en un joven fan que esperó cinco horas bajo la lluvia para conocer a la banda, en un concierto en Cincinnati. Lo llevaron tras bambalinas y presenció el espectáculo desde allí. Aquella experiencia dio origen a una de las canciones más emblemáticas del grupo.

Un año después, Jukebox Hero se consolidó como uno de los grandes éxitos de Foreigner y continuó siendo una de las más solicitadas por el público, incluso después de que Gramm dejara la banda en 1987.

Según el músico, esta es una de las canciones que más ansía interpretar durante la gira de Foreigner por América Latina, en la que se unirá como invitado especial, ofreciendo al público un reencuentro con los orígenes de la banda.

“Es como cerrar un ciclo. Nos encanta la energía, y creo que todos entendemos lo afortunados que somos de haber sido parte de este legado y de poder seguir disfrutando de lo que compartimos”, señaló el artista en una entrevista con EXPRESO.

El músico acompañará a la banda durante la gira por Sudamérica. Foreigner no había regresado a la región desde 2013. Cortesía

Un ansiado triunfo

En 2024, Foreigner fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un hito que, según explica Lou Gramm, los miembros originales de la banda habían estado esperando con ansias durante años. “Durante años vimos cómo bandas que alcanzaron la fama al mismo tiempo que nosotros ingresaban al Salón de la Fama, pero por algún motivo, nunca nos llamaban. Cuando finalmente sucedió, fue maravilloso. Fue una noche muy especial”, recuerda.

Asimismo, Gramm ya había sido incluido en el Songwriters Hall of Fame en 2013, en reconocimiento a su labor como compositor.

Foreigner llega al país el sábado 3 de mayo como parte del esperado recital Masters of Rock. El concierto, que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Atahualpa de 18:00 a 00:30, contará con la participación de la banda ecuatoriana Anima Inside, Foreigner, la sueca Europe, y como ‘headliner’, la icónica banda alemana, Scorpions.

Regreso a Sudamérica

Para Foreigner, la gira por Sudamérica —que incluirá paradas en Bogotá, Santiago, Buenos Aires y São Paulo— representa su primera visita a la región en más de una década. Lou Gramm afirma que, además de ser un hito para la banda, esta gira tiene un significado especial para él, ya que también llevaba muchos años sin regresar a Sudamérica.

“Estuve con mi banda en una única gira hace mucho tiempo, lo que hace que esta experiencia sea muy especial”, comenta el músico. Añade que está muy emocionado de retomar algunos de sus temas favoritos, entre ellos Hot Blooded.

La banda visitará Quito, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo. Cortesía

Una pasión que perdura

Tras dejar la banda en 1992 —y nuevamente en 2003—, Lou Gramm inició su carrera como solista. Lanzó los álbumes Ready or Not y Long Hard Look, y más adelante fundó su propia agrupación, The Lou Gramm Band, con la que incursionó en la música cristiana. Su trayectoria como solista le valió varios éxitos, entre ellos los temas Midnight Blue y Just Between You and Me.

Además de su pasión por la música, el artista nunca ha dejado de componer. “Escribo todo el tiempo, sigo componiendo. Escribo sobre temas que siento que deben ser hablados”, asegura.

El año pasado, Foreigner presentó el tema Turning Back the Time, compuesto por Gramm y Mick Jones en 1996, durante su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll. “Hay unas ocho o nueve canciones inéditas que queremos ir publicando”, dijo el músico aquella noche.

