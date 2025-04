Así trascurrió el show de Scorpions en Chile

La edición chilena del festival Masters of Rock tuvo como cabeza de cartel a los alemanes Scorpions para su segunda jornada, la noche del pasado jueves 24 de abril. En el Movistar Arena, de Santiago, tuvo lugar un concierto con luces sincronizadas y pantallas gigantes que tornaron impredecible la cancelación del sábado, en Tecnópolis de Buenos Aires, debido a un virus.

“A pesar de los problemas de salud de sus integrantes, incluido el vocalista Klaus Meine, Scorpions entregó un show poderoso, cargado de emoción y clásicos como ‘Still Loving You’, ‘The Zoo’ y ‘Rock You Like a Hurricane’, este último acompañado por un gigantesco escorpión inflable que coronó una presentación épica”, había reseñado el periodista Álvaro Agüero en el portal del medio BioBioChile.cl

En Argentina, uno de los organizadores de Masters of Rock, develaría sobre el escenario que Meine habría padecido una laringitis que lo obligaba a resguardarse pese a los intentos de afrontar la fecha. Lo hizo antes de que Judas Priest saliera con un set list que se extendió más de lo habitual, a tres canciones para suplir la ausencia. Una estrategia que el público aplaudió luego de ver alternarse sobre dos escenarios a: Opeth, Queensrÿche, Savatage y Europe.

La cuota local en Tecnópolis la cumplieron Renzo Leali, La Carga, Tandem, Against, Entre el Cielo y el Infierno, Horcas y On Off.

La expectativa en Colombia y Ecuador

La versión colombiana (Monsters of Rock) y la ecuatoriana (Masters...) difieren en cuanto al cartel. Mientras el miércoles de 30 abril Scorpions y Europe pisarán el escenario en que les antecedan Judas Priest, Opeth, y los locales Darkness y Krönös en el bogotano Medplus; al Estadio Olímpico Atahualpa, el sábado 3 de mayo, esos dos primeros grupos llegarán con Foreigner y los nacionales Anima Inside.

Para la noche del 27 de abril, dos de las siete localidades estaban disponibles en el portal de TicketShow: Golden Box y Top Box. Los productores, Top Shows, no han hecho cambios en el anuncio del cartel y, en sus redes, compartieron mensajes del cantante estadounidense Lou Gramm, quien anunció su presentación con Foreigner un día después de su cumpleaños 75, el dos de mayo.

Joey Tempest, vocalista sueco de 61 años, también se ha sumado a los saludos para el país con el anuncio de que la presentación de Europe “será un momento especial, potente y melódico”. Klaus Meine tiene 76 años y vio cancelado el que iba a ser primer concierto de Scorpions en Ecuador en octubre de 2019, en el contexto del paro nacional.

Una compleja cirugía espinal hizo que su grupo suspendiera parte de su gira americana el año pasado, lo cual le impidió cumplir la fecha en Vive Latino de Ciudad de México, en marzo de 2024. Luego de Ecuador, la gira de Scorpions tiene planificado arribar a los festivales: Feria Nacional de San Marcos, de Aguascalientes el 6 de mayo, y Feria de Puebla, de esa ciudad mexicana el 8 de mayo.

