Conoce la gira que Anima Inside concluirá antes del Masters of Rock

Anima Inside se prepara para el festival Masters of Rock, en el cual será soporte de Scorpions, Europe y Foreigner.

La última vez que la banda Anima Inside se presentó en el Estadio Olímpico Atahualpa, en septiembre 2017, fue para el concierto de despedida de Aerosmith, al que llegaron unas diez mil personas.

RELACIONADAS Anima Inside presenta su video Summer

Los quiteños usaron pirotecnia en el mástil de una guitarra y ese festival, Rock & Shout, sería uno de los últimos en que Steven Tyler y los suyos pisarían Sudamérica debido a que canceló el resto de la gira por problemas de salud.

Scorpions en Ecuador: ¿Cuánto costarán las entradas? Leer más

Ahora, ocho años y medio después, Anima Inside se prepara para el festival Masters of Rock, en el cual será soporte de Scorpions, Europe y Foreigner.

‘Alien’ (RockShots Records, 2025) es el nuevo álbum de los ecuatorianos. Vienen de presentarlo en Loja (Teatro Bolívar), Riobamba (Teatro León), Atuntaqui (Fábrica Imbabura) y, el viernes 7 de marzo, culminará su mini gira en Quito (Teatro Capitol) con un show de libre acceso, a las 19:00.

Las letras dan cuenta de un viaje “a un mundo de verde y azul, con horizontes expansivos y vistas asombrosas”, ha descrito la banda. También es una advertencia “sobre lo que podríamos perder si no actuamos con consideración hacia nuestro planeta”.

Para la grabación de “Prophet’s Word”, uno de los sencillos del disco, invitaron al bajista Rudy Sarzo (Ozzy, Quiet Riot, Whitesnake). También al brasileño Marcelo Barbosa (Angra), al argentino Fernando Scarcella (Rata Blanca), al mexicano Tonio Ruiz (Coda, Qbo) y al peruano Coqui de Tramontana (Masacre).

Una hibridez progresiva

El líder de Anima Inside, Riccardo de la Cuesta, señala que combinarán temas de su discografía para el concierto en el Olímpico Atahualpa. “La idea es prender al público, serán canciones con mucha energía”. Hasta el cierre de esta edición, la empresa Top Shows que organiza el evento, había publicado que solamente las localidades VIP ($120), Golden Box ($150) y Top Box ($200) tenían entradas disponibles.

RELACIONADAS Quito vibrará con tres leyendas de la música en el Masters of Rock

Mientras tanto, su ‘Tour Alien’, que tuvo la particularidad de realizarse sobre tablas de lugares patrimoniales, concluirá con una mezcla de las canciones de la nueva placa y de su discografía, entre las que se encuentra: “Through the glass”, “Broken men” y “What’s wrong with the world”.

James Kottak: muere el baterista del grupo Scorpions Leer más

En una entrevista con Rock United Magazine, De la Cuesta reafirmó que la hibridez de géneros cruza la historia de la banda. “Desde el principio, sabía que quería que la canción tuviera una base pesada, con guitarras potentes –comentó sobre “Alien”– pero al mismo tiempo quise que tuviera esa sensación etérea y expansiva, como si estuviéramos flotando en el espacio (...) Influencias como Pink Floyd y Muse, por supuesto, pero también algo de lo que estamos viviendo en Latinoamérica, el choque entre la modernidad y nuestras raíces”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!