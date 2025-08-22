Cartas de lectores | La economía popular y solidaria

Toda economía tiene diferentes actores (hogares, empresas de diversos tamaños, gobierno central, entre otros) que juntos, al desarrollar sus diversas actividades, generan un impacto importante en la creación de empleo, generación de riquezas y cercanía al bienestar que aspiran. La economía popular y solidaria (EPS) en los últimos años ha ganado más reconocimiento como una forma de organización económica basada en la solidaridad, cooperación y reciprocidad; en gran medida por su inclusión en la Constitución de 2008, siendo de los pocos países en hacerlo. Es preciso señalar que los elementos que conforman este espacio, tales como cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones de productores agrícolas o artesanales, organizaciones comunitarias, unidades de economía popular (emprendimientos informales), entre otros, siempre han existido.

Es indudable el impacto de la EPS pues representa el 25 % al 30 % del mercado nacional, involucrando casi siete millones de personas (esto es el 56 % de la población adulta). Las organizaciones que conforman este segmento se multiplicaron en más de tres veces desde 2013, cuando eran 5.621 organizaciones activas, versus las poco más de 18 mil que representan para el 2025; algo similar sucede con lo socios activos de dichas organizaciones, que representaban cerca de 100 mil socios, y para este año la cifra ya casi se multiplicaba por seis.

De ahí que el apoyo que se brinde a cada uno de los diferentes actores de la EPS, más allá de su fortalecimiento, permitirá ampliar las oportunidades de estos para consolidarse y expandirse bajo premisas como la asociatividad y cooperación. En los recientes días se presentó el programa Mi Tienda, por parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria, que tiene como finalidad apoyar a miles de tenderos alrededor del país, para que potencien sus negocios y continúen siendo el eje económico del barrio, dinamizando el consumo y promoviendo el crecimiento económico desde la base.

El aporte de la EPS es evidente y toda acción desde lo público y privado será bienvenida para potenciarla.

Jorge Calderón Salazar