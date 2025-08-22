Expreso
Cartas de lectores | Mata hasta a los suyos

Hay ya más muertos que nunca, batiendo un récord de hace noventa y tres años

Hay muchas maneras de matar.

Los políticos son responsables cuando, para emprender una guerra injusta, como la del presidente George Bush contra Irak, disminuyen los fondos y personal cualificado destinados a salvar las vidas de sus ciudadanos, como hizo él con la Sanidad. 

Hoy día, para no hablar de los millones de muertos que está empezando a causar la supresión de la ayuda exterior, la Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), también hay ya más muertos que nunca, batiendo un récord de hace noventa y tres años, debido a las grandes tempestades de estos meses y a que no se avisó a tiempo de ellas (a pesar de los avances técnicos) a la población, confesando el jefe máximo de prevención puesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desconocía que hubiera esas inundaciones periódicas, tanto en Texas, como en Nueva York, etc.

Diego Mas

