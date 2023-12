Teatro Fúnebre: arte en el cementerio

Abigaíl deambula por el cementerio de San Diego en busca de su amado. Ha muerto y solo ansía volver a verlo. Un día, se le aparece la muerte y le ofrece un trato: le dejará volver a ver a Daniel, su esposo muerto, a cambio de que le lleve almas. Esta es la historia de Un pacto con la muerte, primera obra que el colectivo capitalino Teatro Fúnebre montó en los camposantos del Distrito Metropolitano.

La elección de estos inusuales escenarios, entre los que se encuentran los cementerios de La Magdalena, El Quinche y más, respondieron a la necesidad de dónde ejercer su arte, como los explica Abigaíl Echanique, productora de Teatro Fúnebre. “Como actor y como grupo teatral, es muy complejo encontrar un sitio donde presentarse. Los espacios disponibles son sumamente caros, y los que no manejan sus agendas por amiguismos. Estábamos un poco cansados de la situación cuando se nos ocurrió llevar nuestro arte a escenarios que fueran diferentes y gratuitos”, explica.

En camposantos como el de San Diego, emblemático de la capital, hallaron una gran apertura de parte de las distintas directivas, quienes les permitieron poner en marcha el proyecto.

Para aquella primera obra, Echanique no tuvo que pensarse demasiado el guion, pues este salía de su historia personal. “Yo soy la viuda negra. Hace veinte años, dos semanas antes de nuestra boda eclesiástica, mi esposo murió en un accidente de tránsito. Habíamos estado peleados, y fue muy difícil. Yo solía venir al cementerio a dejarle flores todos los días, y como ya me veían venir, la gente decía ‘ahí viene la viuda del señor Armas’, pero mis amigos, por bromear, me decían que ‘Abigaíl, la viuda negra’ me sentaba mejor”, recuerda.

Así, junto a otros tres actores, esta dio vida al guion en algunos de los espacios más tradicionales del cementerio. La obra se pone en marcha solo en las noches, y el resultado fue sorprendente.

“Al inicio no sabíamos cuánta gente vendría, pero de a poco empezó a llegar el público, que a veces incluso vuelve otro día a repetirse la obra”, señala Darwin Arias, director de actores.

Según el cálculo que realizan, un promedio de cuarenta personas se suman a cada función nocturna.

Para ellos, el sitio no les genera ni nervios ni temor, ni siquiera cuando empezaron a ocupar el espacio. “Creo que, de pasar tanto tiempo aquí, haces las paces con la idea de tu propia muerte”, asegura Echanique.

Este mes de diciembre, el colectivo regresa a San Diego con una nueva puesta en escena, titulada ‘Secretos del más allá’, nueva puesta en escena ahonda en las historias de una serie de personajes que terminan atrapados en las redes de la muerte.

“Todos tenemos nuestras estaciones, por las que el público va avanzando conforme continúa la presentación y todos doblamos personajes”, explica Echanique.

La obra se presentará en ese cementerio patrimonial del centro de la capital el viernes 8 y sábado 9 de diciembre a las 19:00. El costo de ingreso es de $ 5 por persona. Habrá dos funciones adicionales el viernes 15 y sábado 16 de diciembre.

LOS HITOS HISTÓRICOS DE SAN DIEGO

A la par de las piezas nocturnas, los miembros de Teatro Fúnebre también ofrecen recorridos históricos por el cementerio de San Diego.

Este, construido en 1872, se inauguró en la zona donde habían sido sepultados parte de los soldados de la Batalla de Pichincha.

En el sitio, donde constan hermosos mausoleos de estilo clásico, neoclásico, neogótico y neobarroco, reposan numerosos personajes ilustres de la historia nacional, entre ellos los presidentes Neptalí Bonifaz, Leonidas Plaza y José María Velasco Ibarra, así como el reconocido escritor Jorge Carrera Andrade. A la par, el camposanto cuenta con la Capilla de San Diego, edificada en 1912.

Las rutas para los visitantes se concentran en el aspecto patrimonial del camposanto, llevando a los visitantes por las tumbas de los personajes emblemáticos del lugar y dando a conocer los pormenores de la construcción.

Para quienes acudan a estas rutas, posteriormente también pueden acudir al Convento de San Diego, ubicado junto al cementerio, donde se encuentra el Museo Franciscano del Padre Almeida, dedicado a la historia religiosa y a esta leyenda capitalina.

MORALEJA: ALEJARSE DE LOS VICIOS

“El objetivo de realizar este tipo de arte dentro de los cementerios históricos quiteños es crear una conciencia social que motive a las personas a alejarse de los vicios que aquejan a la sociedad”, explica la productora. Es así, que cada una de las obras que monta el colectivo busca dar un mensaje de vida y fomentar el bienestar.

“El alcohol, las drogas, la ludopatía, la infidelidad, todos son vicios en los que la gente puede caer y que le pueden generar situaciones terribles. A nosotros nos parece muy importante hablar de estos temas y usar nuestras obras como una campaña social para prevenir a las personas y fomentar las decisiones sanas”, añade.

En este caso, la nueva obra, ‘Secretos del más allá’, aborda justamente los vicios que llevan a la muerte y la necesidad de la redención. Además de Echanique y Arias, a la obra se suman los actores Emilio Sánchez Aponte y Bryan Albán.

