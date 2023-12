Paola Jara: "Estoy de acuerdo con la fusión de géneros musicales"

Cuando escuchamos el término pop (acortamiento de ‘popular’) solemos pensar en música sencilla y repetitiva, hecha para pasar el rato y tratar de ganar algo de dinero o fama.

Pero si nos remitimos estrictamente a la semántica, en Latinoamérica nuestro ‘verdadero pop’ tiene que ver más con la música autóctona, muchas veces con raíces en lo rural y folclórico. Música que sigue viva no gracias a las grandes casas discográficas que fabrican estrellas, sino porque preserva una tradición y un sentimiento compartido.

La artista colombiana Paola Jara ha reivindicado lo que se conoce como música popular, que más que un género es un espacio abierto. En su propuesta caben varias vertientes como la música regional y el huapango de México, guaracha cubana, música carrilera o de cantina, boleros peruanos y ecuatorianos, incluso la cumbia o bachata de su país.

Son estilos que confluyen de manera natural y dan cuenta de que no es una exageración decir que los latinos compartimos un pasado y un presente común.

Ella está promocionando su canción Lo que no sirve, estorba, que grabó con Chiquis Rivera. Qué mejor oportunidad para entrevistarla y conocer más sobre este lanzamiento, sus inicios en la industria y los valores que cimentan su trayectoria.

Paola, su propuesta es una amalgama de varios estilos.

Claro. En realidad eso que llamamos música popular tiene ritmos e influencias de muchos estilos. La ranchera es fundamental y dentro de la música popular también están el bolero, el vals, los corridos, el huapango. Muchos ritmos que no solo escuchamos en Colombia, sino también en toda Latinoamérica.

Hay una tradición que mantener, pero también cada generación añade sus propios gustos y eso hace que los estilos evolucionen. Cierta parte del público se mantiene reacio a aceptar innovaciones.

La música no debería tener tantas condiciones ni reglas, es más para sentirla, disfrutarla. La música obviamente tiene sus estatutos y hay muchas personas que defienden el purismo en cada género. Sin embargo, yo soy partidaria de la evolución, de las fusiones entre géneros.

Y muchas de esas fusiones que podrían parecer ‘ilógicas’ se dan de manera bastante natural.

Sí. Obviamente hay experimentos que no quedan tan chéveres, esa también es una realidad, pero la música es de gustos. Pienso que el público, que es el consumidor final, es quien decide qué canciones son un éxito y cuáles no. El público muchas veces ni siquiera sabe qué ritmos estás fusionando, qué instrumentos usas, no conoce de cosas técnicas; ellos solo disfrutan la música. A eso me refiero cuando digo que la música es de sentirla.

Incluso cada artista impregna su sello personal a los distintos estilos y contribuye a su evolución.

Claro, ya sea el color de su voz, su forma de interpretar. Todas esas cosas hacen que cada canción tenga su identidad, aunque sean del mismo ritmo.

Paola Jara, en una presentación en Shushufindi, Ecuador, el 7 de agosto de 2022. Paola Jara

Disciplina y constancia

Usted a los 14 años ya estaba grabando su primer álbum.

Sí, para el sello Codiscos. Casi todos desde niños tenemos una inclinación hacia algo, y también dones y talentos. Desde que tengo uso de razón estoy cantando y la música me está acompañando. Por fortuna, tuve unos padres que vieron eso en mí e inmediatamente me apoyaron.

Si de por sí la adolescencia es una etapa intensa, ¿cómo es vivirla siendo artista?

Tengo un papá supremamente estricto que me acompañó y fue quizás el pilar fundamental de mi formación. Me inspiró disciplina, estudio, constancia. Obviamente hay momentos en que hay choques, porque uno por la edad quiere llevar una vida normal, jugar como el resto de los niños. Pero tener a mi papá siempre ahí me formó muchísimo para ser quien soy hoy en día. Hay que dejar que los chicos vivan sus etapas, pero también es importante el acompañamiento de los padres y que inculquen disciplina.

Muchas de las enseñanzas de su familia se han convertido en principios de vida.

Crecí con esa directriz de mi papá. Cuando estaba aprendiendo guitarra y no quería practicar, él me decía: “Mija, si no estudia un día, se da cuenta usted. Dos, se da cuenta el profesor. Y si no estudia tres días, el público”.

Paola y Chiquis (d), en la sesión de grabación del video de su colaboración, Lo que no sirva, estorba, Paola Jara

"Jenni Rivera habría estado encantada"

¿Cómo fue colaborar con Chiquis Rivera?

Chiquis es una gran colega y mujer con un ángel increíble, tiene una energía maravillosa, con una fuerza arrolladora. Cuando ella llega a un lugar, inmediatamente llama la atención por su forma de ser tan bonita.

La canción no necesariamente debe entenderse en un contexto de rompimiento amoroso, sino que se aplica a todo lo que no aporte en nuestras vidas.

Así es, no solo las relaciones. Todo lo que no te aporte en tu vida, deséchalo. Literalmente. Tiene un mensaje muy claro.

¿Grabaron la canción a distancia?

Sí, Chiquis desde Los Ángeles, donde vive, y yo acá en Colombia. Para el video viajé a Los Ángeles, lo grabamos con su equipo de trabajo. Fue maratónico, en un día. En Estados Unidos son muy estrictos con los tiempos, con las locaciones. Todo fluyó y el resultado nos gustó mucho.

¡Un día! Tuvieron que hacerlo todo ‘flash’.

Imagina el trabajo que implica tener dos mujeres cambiando de maquillaje, de vestuario. Una locura. Aprovechamos para hacer promoción juntas de la canción. Estamos trabajándola, estamos sembrando y el público la ha recibido muy bien. Chiquis me dijo que si su madre, Jenni Rivera (fallecida en 2012), estuviera viva, muy seguramente le habría encantado.