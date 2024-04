Taylor Swift: una mirada 360 a su éxito y trayectoria

La cantante y compositora estadounidense Taylor Alison Swift logró ingresar recientemente a la lista de multimillonarios de Forbes con un patrimonio valorado en más de 1.000 millones de dólares. Es la primera artista mujer en adquirir su fortuna netamente de su música y sus giras por el mundo, incluida la aclamada y actual The Eras Tour.

El café de las estrellas: ¿Cómo lo prefieren las celebs? Leer más

Las razones de su éxito y relevancia son ampliamente debatidos por distintos expertos de la industria, pero si algo es cierto, es que la autora de 'You belong with me', 'Shake it off' y 'Blank Space', algunos de los singles más sonados en plataformas streaming, es la ídolo pop más relevante de nuestros tiempos.

Su camino para convertirse en una superestrella ha estado lleno de méritos, desafíos y hasta uno que otro escándalo, los mismos que ha sabido aprovechar para forjar un imperio no solo rico en dinero.

La devoción por parte de las ‘swifties’, la fanaticada que ha llenado los estadios de 5 giras mundiales y que la erigen como una de las 100 personas más influyentes del mundo, han sido un factor clave en su triunfo mundial.

Las mujeres ya no lloran: El esperado disco de Shakira ya se estrenó Leer más

Soffia Mestanza, estratega de contenidos y directora de comunicaciones con 17 años de experiencia en medios de comunicación tradicionales y digitales, comenta para EXPRESIONES que ha indagado el fenómeno detrás de la multiganadora del Grammy y resalta que los elementos de comunicación claves son la cercanía que tiene con sus fans.

“Taylor Swift es una maestra en crear una conexión personal con sus seguidores. Utiliza las redes sociales para compartir su vida y pensamientos, lo que hace que se sientan parte de su historia. Además, sus letras íntimas y narrativas, cargadas de detalles personales, permiten que los fans se identifiquen con sus experiencias”, analiza la experta.

Soffia resalta además el poder del storytelling en cada entrega de la ahora directora de cine. “Es una narradora excepcional, no solo en sus letras sino también en sus vídeos musicales, los cuales a menudo cuentan historias completas”, comenta a la vez que agrega: “El arte de sus portadas son cuidadosamente elaborados para complementar su música, crea una experiencia inmersiva que fortalece su marca personal y profundiza la conexión con su audiencia”.

Soffia Mestanza. Expresiones

Taylor también alcanzó el logro de convertirse en la persona con más oyentes en Spotify, compartiendo el podio con figuras de la talla de Bad Bunny, Harry Styles, Adele y Shakira, con un récord de 26.1 mil millones de reproducciones en 2023 y la segunda con más oyentes mensuales, con 109 millones, solo por debajo de los 111 millones de oyentes de The Weeknd.

El nombre 'The Eras Tour' representa las distintas etapas que ha atravesado a lo largo de sus 10 álbumes hasta la fecha. Desde su álbum debut en 2006, donde muestra su entusiasmo juvenil por la música, hasta 'Fearless' en 2010, que fusiona el pop con experiencias más maduras.

En esta línea continúan las entregas 'Speak Now', 'Red', '1989', 'Reputation' y continúan hasta culminar en 'Midnights' (2022), que representa un viaje a través de terrores y sueños, reflejando 18 años de legado.

Los inicios del sue´ño

Taylor nació un 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania, pero no fue hasta los 12 años que empezó a incursionar profesionalmente en la música, una pasión que heredó de su madre. Demostraba su talento escribiendo letras que la llevaron a convertirse en una sensación de ventas en su país.

(Te invitamos a leer: Alberto Plaza será padre por quinta ocasión).

Comenzó a actuar en eventos de música country y a seguir el camino de sus ídolos musicales en Nashville, ciudad a la que luego se mudaría para firmar un contrato con la disquera Big Machine Records, a la edad de 16 años.

Su disco debut homónimo alcanzó rápidamente el quinto puesto en el top 10 del Billboard Hot Country Songs, con la canción 'Tim McGraw' la historia de un amor de verano que selló el estilo de carrera y que mantuvo esa posición durante 157 semanas consecutivas.

El escándalo de los master

El mundo de las grandes firmas discográficas esconde secretos conflictivos para la mayoría de los grandes artistas. Al firmar un contrato con el manager y productor Scooter Braun, Taylor otorgó la propiedad de sus canciones a la productora, que luego vendería su catálogo sin su consentimiento.

¿Gabriela Pazmiño se va de RTS? Leer más

Este es un método de trabajo que afectó a grandes referentes de la música como Los Beatles, quienes no podían disponer cuánto ganaban por sus temas, ni tampoco la distribución de estos.

Sin embargo, una pequeña cláusala en el contrato de Swift le permitía regrabar sus canciones o masters (grabación sonora original de la que se hacen las copias), una jugada astuta y meticulosa que aprovechó para recuperar los derechos de sus temas y ser la dueña de su música.

La batalla mediática que se disputó entre ambos reconfiguró la forma en la que los cantantes producen y venden sus creaciones, un hito a los que le siguieron otros apadrinados de Braun como Kanye West y Justin Bieber.

Fue así que aparecieron las 'Taylor’s version', versiones nuevas de antiguas canciones que ahora son ganancia de la compositora y su equipo de trabajo, librándose de los abusos comunes de la industria.

Taylor Swift publicó la siguiente carta, luego de la noticia de que Scooter Braun vendió su catálogo de másters.



En el hilo encontrarán la traducción que hicimos en TSU de la carta al español 👇🏻 pic.twitter.com/4wNEblSBWc — Taylor Swift Uruguay 🇺🇾 (@TaylorSwiftUy) November 16, 2020

Las 'swifties' son su clave angular

Byron Rivera: "Roque Sevilla es un ‘foodie'" Leer más

El artista se debe a su público y en el caso de Taylor Swift ello es aún más importante. Cuando se menciona el nombre de la estadounidense, las miradas de sus fans parecen llenarse de luces que entreveen sentimientos profundos.

(Te invitamos a leer: Sie7e: “Si llevas la energía de tu día normal a la tarima no sirve”).

Angie Quimís cuenta para EXPRESIONES que asocia las canciones de Tay con épocas y sucesos más personales. “Relaciono mucho mi infancia con 'You Belong With Me'. Tanto que estoy segura de que al menos 4 de las millones de vistas que tiene el video en YouTube, son mías”, comenta entre risas.

“Recuerdo sentirme súper ilusionada por cumplir 15 y 22 años por sus canciones (Fifteen y 22) y hasta sentir sorpresa al ver su cambio de country a pop”, concluye. Este sentir parece repetirse y señala la conexión que ha creado con su público, un elemento imprescindible de todo gran cantante.

Angie Quimis. Expresiones

Kanye West y Kim Kardashian: el desafío que impulsó su carrera

Marcada por varios momentos controversiales, la relación entre Kanye West, Kim Kardashian y Taylor Swift fue un acontecimiento que quedó para la historia. En los MTV Video Music Awards de 2009, Kanye interrumpió el discurso de Swift para desacreditar su logro y generar polémica.

En 2016, lanzó una canción que muchos consideraron insultante hacia ella, seguido por la publicación de una grabación por parte de Kim Kardashian, en ese entonces esposa de West, que parecía mostrar a Taylor probando la letra de la canción, aunque ella afirmó que la grabación estaba editada y que no se había dado la historia completa.

Kanye West y Taylor Swift en los VMA's de 2009 JASON DECROW

Aunque fue un momento duro en su trayectoria, le sirvió para hacerse más fuerte. Luego de un largo silencio en medios, ella regresó a la música con 'Bad Reputation', una entrega que los fans consideran la respuesta para cerrar el conflicto entre ambos.

Seis años después, en la misma gala de los VMAS Kanye y Taylor protagonizaron un abrazo que dejó en duda su vínculo hasta el presente

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!