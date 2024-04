Oleas: "Para el rapero, escribir es un desfogue"

La trova y el rap son géneros musicales en los que la palabra es el gran protagonista. Ya sea que se acompañe de una guitarra acústica o de un beat melancólico, el trovador y el rapero usan el verbo para contar y tratar de explicar no solo el entorno que los rodea, sino también su universo interno. Es decir, sus letras se convierten en una especie de diario personal, que en lugar de guardarse en la intimidad, se comparte.

Como nos explica el rapero y beatmaker guayaco Douglas Oleas, nuestro invitado de hoy, “escribir es una manera de sacar todo lo que ronda mi cabeza”. Él se inició en la música tocando la guitarra o el bajo para bandas de metal extremo que estaban entre el thrash, el death y el grind, como Impertérrito, Fábrica de Caníbales y Projecting Blood.

Su curiosidad lo llevó luego a tocar el bajo en El Vecindario, un proyecto de reggae fusión en el que compartió con colegas que a pesar del tiempo transcurrido siguen haciendo música, como Nico Chang (de Maki Navaja), José Segarra (de Olitas), Diego Mendoza (Kabuto The Kid) o Guillermo Ríos (el Cholo), siendo estos dos últimos su conexión con la escena hiphop.

Sin embargo, durante un tiempo hizo una pausa para dedicarse en Quito a su otra pasión, la cocina. “Tener banda es una cuestión difícil, ya que dependes del tiempo de los demás y tal vez no todos sueñan igual que tú. Entonces me hice cocinero y dejé un poco de lado la música. Recuerdo que en la cocina hacía ‘freestyle’. Mis compañeros me decían que me meta a batallas (de rimas), pero yo no sabía donde y recordé que tenía un ‘pana’ y ese era el Cholo”, relata.

Cosas de la vida, años después, en 2018, al volver a Guayaquil se reencontró justamente con su antiguo colega de banda. “Un día iba en moto y en un semáforo me topé con el Cholo, cruzamos contacto y le caí para grabar”. En ese momento Oleas no lo sabía, pero ese sería el inicio de su carrera como rapero.

Aparte de la violencia de la calle, el rapero también cuenta su mundo interno, lo cual es una forma de exponerse.

Lo que conscientemente el rapero se guarda, luego de forma inconsciente lo escribe y lo transmite. También creo que es una forma de decirle a los demás “no eres el único, no estás solo, yo también paso por lo mismo”. Incluso quien no se sienta identificado, al menos se entera de ciertas situaciones que pueden vivir otras personas.

En sus canciones, la familia es un tema importante.

Suelo mencionar a la familia, tocar temas sobre la familia basado en mis experiencias o experiencias ajenas que he tenido muy de cerca. Hay raperos que hablan de la calle. Yo también suelo hablar de la calle, porque también viví calle, pero tratando siempre de sacar el lado positivo de todo eso. Incluso muchos hemos corrido con la suerte de poder contar lo vivido. Otros talvez no.

Usted tocó rock y metal antes de hacer hiphop.

Con Nicolás Chang teníamos un proyecto de reggae fusión. Recuerdo que invitamos a Diego Mendoza (Kabuto The Kid), quien nos contactó con el Cholo, porque queríamos que alguien rapee en esta banda. A mí ya me gustaba el rap, pero no me atrevía tanto. Mi ñañito Cholo me dio la ‘esfera del dragón’ que me faltaba (risas), me ha enseñado muchísimo. Su guía ha sido fundamental.

Por eso en sus performances ha aparecido con camisetas de grupos de rock como Poison o AC/DC. para mostrar que tienes gustos variados, que van más allá del hiphop.

Así es. No siempre escucho rap. Escucho de todo un poco, menos música comercial.

Después de Impertérrito, su disco de 2022, ha lanzado solo un par de temas nuevos. ¿Está trabajando en nuevas canciones?

Lo que más tengo son temas y beats. Tuve un percance con mi computadora, estoy recuperando algunos proyectos. He hecho ‘full’ temas nuevos. Voy a sacar un disco larga duración de solo beats y también un álbum de temas míos. Y quiero hacer un disco con colaboración con otros raperos. Lo bonito de este proceso es que puedes hacerte tú mismo todo, pero conlleva un sacrificio. El resultado va a depender del tiempo que le dediques. Hace poco grabé un video que saldrá pronto, de la canción Frá-gil que grabamos con Robertime a fines de 2022.

LA COCINA, OTRA FORMA DE EXPRESIÓN

En marzo de este año Oleas presentó su examen de fin de curso en La Escuela de los Chefs, con un menú con delicias como sashimi de atún rojo y mango en leche de tigre de remolacha, magret de pato en salsa de arándanos y un helado de queso azul en media esfera de chocolate y frutos rojos.

Oleas en su examen final en La Escuela de los Chefs, junto a sus compañeros de equipo Juana Elizalde, Milton Brito y Gaby Díaz. Oleas

Para él, al igual que su música, la gastronomía es un área que le permite expresarse con libertad. “Detrás de cocinar hay un arte distinto a la música, que tiene sus propios secretos”.

Se ha formado con gente como el peruano Gastón Acurio. Hasta agosto del 2023 fue chef ejecutivo en el Ocean Club en Playas. Actualmente es el chef en Co Coocking, el restaurante de la Escuela de los Chefs.

