¿Gabriela Pazmiño se va de RTS?

Detrás de cámaras del programa 'Noticias de la mañana', de RTS, surgió un problema. Gabriela Pazmiño renunció por una pelea con el productor Mario Naranjo. Todo se dio por una de las jóvenes que acuden para hacer una audición en vivo con el fin de ocupar el puesto de Emiliana Valdez.

La modelo Smirnova Ash no supo responder una pregunta que le plantearon de un momento a otro. Según los testigos, la experimentada presentadora le hizo una broma, lo que provocó que la también reina de belleza pase un mal rato.

Como le pidieron a Gabriela que en una próxima ocasión ayude a las novatas, se enojó mucho alegando que tratan de dañar su carrera. Ahí no terminó el conflicto. El jueves 4 de abril le dijo a la directora de noticias, Mariuxi Padilla que iba a renunciar porque, según ella, no la quieren y no la apoyan. Su jefa debió armarse de paciencia.

Además se la vio triste y llorando junto a Isaac Delgado. Los doctores invitados al matinal se dieron cuenta, no entendían qué le ocurría. En el camerino todos comenzaron a comentar la situación, incluso el chico de la limpieza. El resto de sus compañeros prefirieron mantenerse al margen. Los que conocen a Naranjo afirman que tiene una personalidad explosiva y visceral. Sacó las garras para poner orden.

El viernes 5, Mariuxi se reunió a puerta cerrada con los involucrados, limaron asperezas y lo de la renuncia quedó en nada.

La presentadora se ausenta con mucha frecuencia del espacio ya sea porque viaja a Panamá o Europa. Desde la próxima semana no estará durante 20 días. Ingresará Soledad Barberán como reportera.

Por cierto en diciembre del 2023 se anunció que Emiliana Valdez iba a ser la nueva presentadora de 'Combate' y que dejaba 'Noticias de la mañana'. Ya han pasado más de tres meses y siguen probando talentos. Parece que nadie cumple con las expectativas, nadie les calza.

