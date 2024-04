María Teresa Guerrero: "No soy estéril"

Me pica la lengua. La deportista le pone un alto a las críticas por no ser madre. Además La Suka no quiere meterse en líos

Siempre se ha sabido que María Teresa Guerrero no quiere ser madre. Para familiares, amigos y la farándula no es novedad. La deportista en sus redes sociales comentó sin pelos en la lengua sobre algo fuera de lugar que le escribieron. “Un tipo me puso en un post: '¿cierto que eres estéril y por ello no puedes ser mamá?' Yo decidí no serlo. No sé de dónde sacan ese diagnóstico, no entiendo. Fue una elección que tomé, lo que no me hace ni menos mujer ni mala persona ni egoísta.

Respeto a todas las madres y las admiro un montón. No fue el camino que decidí tomar. Quiero más bicicletas, más perros, seguir viajando, hacer deporte, competir hasta los 80 años, si es posible, así que respétame”.

A pesar del comentario que hizo, otros también metieron la cuchara y escribieron mensajes ofensivos, queriendo mandar en la vida ajena. Cada quien hace con su vida lo que mejor le parezca.

Se aleja de la polémica, pero nadie le cree

La Suka dice que ya no le agrada dar notas de farándula, porque prefiere estar en paz y alejada de la polémica y del dime y direte. Aquello no lo cree ni ella misma, pues el escándalo y el bochinche le encantan. Así lo ha dejado ver cada vez que se pelea con alguien o con los líos que frecuentemente protagoniza con su esposo, Gastón.

Afirma que la farándula ahora está muy tóxica. “A mí me enseñaron a investigar antes de opinar. Eso se aprende para no quedar como puerca después. Se acostumbran a lo fácil, lo que les contaron o lo que vieron en redes sociales.

Y no investigan ni el principio ni el final. Ni siquiera saben qué preguntar o qué opinar. Hace poco escuché a una panelista hablar de mí y decir que soy de Cuenca, cuando soy de Ambato. No soy santa ni perfecta, pero he aprendido a pulirme”, dice la exreportera de TV. A la primera oportunidad seguramente se le aflojará la lengua.

