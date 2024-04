Sie7e: “Si llevas la energía de tu día normal a la tarima no sirve”

Hace 15 años todo era derroche de amor, pero este se transforma. El puertorriqueño Sie7e cantaba a viva voz Tengo tu love, su primer gran hit mundial, con el cual hasta People en Español le cumplió el deseo de salir en sus páginas. Pero en 2024 este sentimiento se siente diferente, tanto en la vida personal como en la letra de la canción.

No tengo tu love es el más reciente sencillo del artista, que acaba de presentar el álbum Origami. Este es su séptimo trabajo de estudio y aquí, tal como el arte en papel que toma su nombre, se dobla y renace. Otra de las canciones que reafirman el concepto de este trabajo se llama Enamorándome de mí, que demuestra que el amor se mantiene, pero ya no es solo un asunto romántico y de pareja.

Sie7e tuvo una gira de medios en Ecuador. Aprovechó para conversar con EXPRESIONES sobre este proyecto que ha sido bien recibido por los radioescuchas locales. El ranking de Monitor Latino registró que Ya no tengo tu love se mantuvo por dos semanas consecutivas en el puesto uno de la categoría general.

La música de Sie7e hace una conexión especial con Ecuador desde hace varios años, cabe recordar que A besos (2015) junto a Mirella Cesa, fue uno de los temas más escuchados de ese año y de los más recordados en la discografía de ambos.

Sie7e. Cortesía

​La entrevista con Sie7e

¿Qué tal este regreso a Ecuador? Su música no se ha ido del gusto de la gente...

Se siente increíble porque no sabía si iba a tener la oportunidad de volver. Por muchas razones, la carrera sube y baja, yo me desaparecí un ratito de ser artista.

¿Cuando un artista decide desaparecer, se siente que también desaparece como persona?

A veces la gente piensa que esta es nuestra identidad. Tuve que esconder al artista para que la persona regresara, fue eso. Por un ratito se sintió así, de que esta era la totalidad. Y no, apenas es un aspecto de mí.

Entonces David volvió a aparecer…

Sí, fue un poquito para cuidar a David (David Rodríguez Labault, es su nombre real). Esto es cómico, porque lo he hablado con varios amigos. No es que en tarima hay un desdoblamiento. Sobre un escenario puedes hacer cosas que no puedes hacer en otros lados del mundo. Si te comportas en la calle como te comportas en la tarima, eres un idiota. Y si llevas la energía de tu día normal a la tarima no sirve. Ser artista te expone a algo que no es muy natural. Imagínate estar en un concierto frente a la energía de 19 mil personas y uno tiene que acostumbrarse a esa circunstancia. Si no tienes el corazón bien puesto esta sensación te confunde.

Con su disco Origami, ¿siente más natural este proceso?

Sacar este disco no fue un balance. Sino que me cansé de estar del otro lado y volví. Y no sé cuánto duré. Esta vida quema. No tiene que ver con la música esta industria, no tiene que ver con el arte. Todo el mundo está pegando música con algún chisme.

Claro, el storytelling. ¿Y si se suma con uno?

Pues no, no sé cuántas desgracias personales tenga para hacer canciones. Yo no soy mentiroso. Para eso me meto a hacer cine y creo fantasías. Cuando yo escucho música me toca, como cuando voy a un museo, igual. No necesito tener la historia previa para conectar.

¿Qué le gusta y qué no de este trabajo?

A la gente le encanta este fuego, este show. A mí no. A mí me gusta la tarima y hacer música. Es lo que me sostiene.

¿El showbiz en Puerto Rico cómo se siente?

Falsísimo, como en todo lado (risas). Y ojo, el showbiz está bien pero es lo que es. Soy bastante fan de la honestidad y es lo que falta en la industria.

¿Qué tiene de genuino Ya no tengo tu love para que esté sonando tanto?

Es una carta abierta y pública. Es una mezcla de quizá morbo por parte de la gente, pero por otro lado están los que se encariñaron con Tengo tu love y ahora escuchan esta continuación.

Esta canción tiene algunos versos y acordes de la original. ¿Sabe si se han sentido timados al no poder seguir cantando la letra que todos se saben?

Este es un derivado. No me ha pasado tanto eso, pero sí ocurre que la quieren o no la quieren. También hay personas que están pasando por una separación y es lo que quieren decir. En el tema no hay mala onda, no hay agresión. Sobra esto ahora mismo en la música y quería hacer algo de desamor amorosa.

