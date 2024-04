The Metal Fest 2024: Prepara dos días de rock intenso en Quito

Son 16 las bandas que pondrán las guitarras eléctricas a retumbar en la ciudad de Quito. Será la capital de los ecuatorianos en donde se desarrolle el Metal Fest 2024, evento musical en la que participan las mejores bandas de este género a nivel internacional.

Los shows se darán durante dos días en la explanada del parque Bicentenario, al norte de la ciudad. Los fanáticos de la música oscura podrán deleitarse con una gran variedad de subgéneros como el death metal y thrash metal.

Line-up del Metal Fest Cortesía

Las agrupaciones que tocarán el 18 de abril son: Descomunal (Ecuador), Legion (Ecuador) Exodus (Estados Unidos), Possessed (Estados Unidos), Soen (Suecia) ,Sepultura (Brasil), Gamma Ray (Alemania), Killswitch Enage Emperor.

Mientras que el 19 de abril se subirán al escenario Notoken (Ecuador)- Lost in Darkness (Colombia), Amorphis (Alemania), Biohazard (Estados Unidos), Dark Tranquillity ( Suecia), Over Kill (Estados Unidos), Death Angel (Estados Unidos), Within Temptation (Países Bajos) y Anthrax (Argentina).

Lo que resulta en una unión única de talento de Ecuador, Europa y Latinoamérica.

Las entradas para The Metal Fest están a la venta en TicketShow y los valores oscilan entre los $ 48.66 a $148.66.