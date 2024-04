'Ecuador, un fenómeno estético': Un proyecto cinematográfico con esencia local

Backstage de 'Lions of the sea'.

Ecuador tiene 256.370 km² y aquí pueden surgir miles de historias. Sus cuatro regiones naturales y la diversidad de su gente y pueblos autóctonos hacen de este territorio un compendio bastante particular de gustos, ideas y esencias.

La diversidad es la clave para entender el proyecto Ecuador, un fenómeno estético, que involucra a la cinematografía como herramienta para dar a conocer los encantos sociales y turísticos del país.

Así lo detalla Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, director de los cinco títulos con los que se estrenará en 2026, tentativamente.

“Uno de los grandes problemas de Ecuador es que carece de identidad. Países vecinos la tienen, como Perú. Lo culinario ha hecho que exista un hilo conductor para que se lo conozca en el extranjero. Colombia lo mismo, por medio del realismo mágico de la literatura. Por eso, cuando terminé mi trabajo en Güitig, me mudé a París para tratar de encontrar la identidad del país. Allí trabajé con políticos, artistas y científicos. Llegamos a la conclusión de que es el eclecticismo”, señala el cineasta y empresario guayaquileño.

“Muchos de mis amigos creen que Galápagos es un país y no que está ligado a Ecuador. Por eso me involucré en esta búsqueda de la identidad. No hay país más diverso que Ecuador. Así buscamos posicionarlo en el mundo”, explica.

Serán cinco los largometrajes que llegarán a salas internacionales, con un presupuesto total de 80 millones de dólares. Las historias fueron filmadas en el Parque Llanganates, conocido por la leyenda del tesoro de Atahualpa; otra en el Yasuní, la otra en toda la Sierra ecuatoriana, un documental en Galápagos y finalmente una ficción en todo el Litoral.

Las películas corresponden a varios géneros, documental y acción real, enmarcados en el estilo del realismo fantástico, el favorito de Luis Felipe. “Han pasado cerca de 10 años desde que iniciamos con este proyecto. El tema de levantar presupuesto se hace cada vez más complicado, aunque contamos con inversionistas extranjeros. Hemos llegado al 80 % de toda esta idea y esperamos que en 2026 sea el estreno de la campaña”.

Todas las cintas se estrenarán de manera simultánea a nivel mundial, prevé el realizador. “Este proyecto es algo serio. No es una limosna cultural, a lo que están acostumbrados los empresarios cuando se les pide dinero para un concierto o una película que solo se va a ver en Ecuador. Es un sector estratégico y por eso ahora hacemos relaciones públicas para dar a conocer todo esto a los empresarios”.

Este sueño fílmico cuenta con alianzas estratégicas de talento participante en Hollywood. La última película que acaban de filmar es Lions of the sea, un documental de corte familiar sobre Pinni, un león marino, y su crecimiento. Está bajo la producción de Adam Leipzig, exvicepresidente ejecutivo de Disney y presidente de National Geographic, y la fotografía de Guillermo Navarro, ganador de un Óscar.

Bananaland es la próxima que se filmará en Ecuador. El guion fue escrito por David Marconi (Enemigo público, 1998) y aspira a tener como protagonistas a Woody Harrelson y Ana de Armas. Se trata de una historia que retratará un hecho real ocurrido en el Litoral. Las cámaras están listas para la próxima indicación de ‘¡acción!’.