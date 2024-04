Estas cinco parejas son muy famosas, y miles de fans siguieron de cerca su amor y su separación.

Es por eso que las canciones que salieron después de su ruptura ahora forman parte de sus grandes éxitos.

Cry me a river

La balada más famosa de Justin Timberlake fue escrita para su expareja Britney Spears.

“Estaba en una llamada telefónica que no fue la más agradable. Entré al estudio y Timbaland se dio cuenta de que estaba visiblemente enojado”, admitió Justin sobre escribir la canción después de una conversación poco agradable con la estrella del pop.

The heart wants what it wants

La canción fue el tema final para la relación entre Selena Gómez y Justin Bieber. El corazón quiere lo que quiere es el título de la canción en español. Y habla sobre lo difícil que es negarse a los sentimientos. Selena y Justin salieron intermitentemente de 2010 a 2018. En 2014 fue el estreno de este tema.

“Es la manera perfecta de terminar un capítulo de alguna manera. Esto es lo que diré de cada persona que me ha juzgado por cada decisión que he tomado, de cada persona y de cada corazón que está siendo juzgado por algo que ha hecho”, le explicó al animador Ryan Seacrest de la canción.

Wide awake

Russell Brand es la persona a la que Katy Perry le dedicó Wide awake.

La balada se publicó en mayo de 2012, luego de que Russell solicitara el divorcio a fines de 2011. Sobre la canción, él le envió un famoso mensaje de texto.

“Ella es una buena persona, no tengo más que amor por ella. Estaba muy orgulloso de todo lo que ella hizo. Es una mujer joven que está lidiando con la ruptura de la relación, lo cual es comprensible. Es una bonita canción”, dijo en respuesta a los diferentes medios.

15 minutes

Tras la separación de Demi Lovato con Max Ehrich en 2020, la estrella lanzó un disco con varias referencias líricas a su amor.

“Siempre ponerte a ti primero podría haber sido tu futuro. Pero ni siquiera te preocupaste así por mí, porque estuviste buscando 15 minutos, sí. Y ahora tienes 15 minutos”, canta Demi.

Ellos se comprometieron en Malibú, por lo que la playa es varias veces mencionada en esta letra.

All too well

Esta canción de Taylor Swift tiene una versión de 10 minutos, un hecho particular para un tema musical, pero sabemos lo mucho que la rubia puede llegar a sentir.

La canción, que estaría dedicada a Jake Gyllenhaal, podría tratar sobre el fin de su relación en 2010, hasta el punto de que el propio actor abordó los rumores durante la regrabación de la canción: “Es su forma de expresarse. Los artistas se basan en sus experiencias personales para escribir canciones y yo no estoy enojado con ella”, reconoció en ese momento.

