Las mujeres ya no lloran: El esperado disco de Shakira ya se estrenó

La ruptura, el engaño y el desengaño, el desamor y los nuevos amores, son los protagonistas de 'Las mujeres ya no lloran', el nuevo disco de Shakira que incluye 16 temas y que ya cuenta, a pocas horas de su lanzamiento, con millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, la noche de este 21 de marzo, la colombiana hizo el lanzamiento oficial de su nuevo álbum. Lo hizo por todo lo alto, rodeada de medios de comunicación, amigos y fans.

Las recientes experiencias personales de Shakira, definitivamente, marcan este nuevo disco, lo que lo hace muy especial para la artista y para sus millones de seguidores a nivel mundial. La separación con Gerard Piqué, la denuncia de Hacienda por fraude fiscal y los problemas de salud de su padre dieron paso a 'Las mujeres ya no lloran'.

Un disco que suena a transformación personal

El nuevo álbum tiene un gran significado, para la colombiana, a nivel personal. 'Las mujeres ya no lloran' contiene 16 canciones. 8 nuevas, 1 remix y 7 sencillos que Shakira ha lanzado previamente.

Entre las colaboraciones destacadas se encuentra 'Puntería' con Cardi B, una canción que con tan solo 10 horas de estrenada tiene alrededor de un millón de reproducciones en YouTube y entró en el top 10 de iTunes Estados Unidos.

Siete de los temas del álbum ya eran conocidos por el público, pues los fue lanzando a lo largo de estos dos últimos años que han representado un vaivén de emociones para la colombiana.

BZRP Music Sessions #53 es uno de los temas que ya eran conocidos y que, actualmente, acumula 705 millones de reproducciones en YouTube. Una colaboración que, definitivamente, hizo historia.

"Mi nuevo álbum no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", dijo Shakira en el lanzamiento del disco.

Las nuevas canciones del disco

Destacan sus nuevas colaboraciones con Rauw Alejandro y Bizarrap, ambas con producciones electrónicas. 'Cohete', el tema con Rauw Alejandro, es una canción de apariencia sencilla y que puede gustar a cualquiera con su combinación simpática de disco clásico y electro. El tema ya acumula 156 mil reproducciones.

'La fuerte', tema que incluye a Bizarrap, es un discopop, aunque de sonido más orientado al europop noventero. Una de las partes de la canción dice: "No te olvido por más que aparente". Hay quienes afirman que está dedicado a Piqué.

Otro de los nuevos temas se titula 'Última', en el que toda la letra podría interpretarse como una carta a su ex.

El disco también incluye canciones como 'Entre paréntesis', cercana al regional mexicano, grabada con Grupo Frontera, otro de los grandes iconos de esta exitosa música tradicional.

