Renovar energías: rituales para aplicar en el hogar

Si las discusiones en el hogar son frecuentes, si se percibe un cambio de actitud repentino e inexplicable en uno mismo o entre familiares o si después de eventos como una ruptura se siente una energía pesada en casa, lo más probable es que se requiera de una limpieza energética.

Este es un hecho que traspasa el sortilegio y apunta a la ciencia. Todo lo que compone el universo está constituido por materia y energía. Esta, a su vez, genera vibraciones a causa del movimiento de los átomos, y se manifiesta en distintas ‘frecuencias’, ya sean estas elevadas y rápidas, o bajas y lentas.

CÓMO CELEBRAR LAS TENSIONES

Cuando la energía presente en un lugar es de baja frecuencia, tiende a obstaculizar varios aspectos de la vida, y genera entorpecimientos y malestares. Afortunadamente, existe una solución para liberar esa tensión en los espacios, y es una actividad que se puede realizar de manera fácil, rápida y con poco presupuesto.

Así lo asegura Heydi Cueva, experta en salud y medicina cuántica. Ella, como parte de sus rituales, cuando quiere despejar el ambiente, quema una hoja de salvia blanca y la lleva a cada rincón de su casa.

“Los lugares pueden cargarse de energía pesada debido a envidias, discusiones o la presencia de energías intrusas que hacen que no sea cómodo estar allí. Una limpieza proporciona una sensación de fluidez y comodidad, te hace sentir más seguro”, explica la experta.

Si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla, Inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio nacionalizado estadounidense

LIMPIAS VIBRACIONALES

Otro de sus métodos preferidos son las limpias energéticas con sonidos, menos conocidas pero altamente eficaces. Para este propósito, la especialista reproduce en plataformas como YouTube o Spotify audios de 417 hercios, una de las siete frecuencias consideradas ‘sagradas’ y cuyo objetivo es expulsar la mala energía del hogar.

En este tipo de terapias también se puede hacer uso de cuencos tibetanos o los carillones de viento, un tipo de instrumento compuesto por tubos, varillas, campanas y otros elementos suspendidos, usualmente fabricados en madera o metal.

EL PODER DEL FUEGO

Los cinco rituales más utilizados para la limpieza energética son inciensos, sahumerios, cuarzos, flores y plantas, cuencos tibetanos. Shutterstock

El fuego es uno de los elementos más poderosos y versátiles que se pueden usar. Con su ayuda, es posible neutralizar las energías y romper con cualquier mala vibración, empleando velas, sahumerios, palo santo, inciensos, entre otros.

Lo importante es la intención. Conocedores del tema sostienen que cualquier tipo de acción relacionada con la práctica espiritual, carece de sentido si no tiene una intención clara de por medio. Es por eso que es importante preguntarse qué es lo que quiere que pase en casa y cómo puede hacer que suceda. Eso, literalmente, es una orden que dará dirección a su petición.

PURIFICARSE CADA SEIS MESES

La frecuencia con la que se realicen las limpias también es importante. Según el terapeuta alternativo Christian Quinde, lo óptimo es llevar a cabo este proceso cada seis meses, en promedio, pero puede adaptarse a otras necesidades.

“Cada persona se conoce a sí misma y sabe cuándo requiere una limpieza. Si tiene constantes visitas en casa o percibe que las cosas no fluyen armoniosamente, puede empezar a hacerlo más seguido”, sugiere.

RITUALES CON PLANTAS

Las plantas mantienen una unión entre el hombre y la Tierra. Debido a esto, se emplean las hojas de numerosos tipos en rituales y ceremonias. Se puede optar por infusionarlas o simplemente reunirlas y colocar ramos de ellas en puntos donde la energía se sienta más pesada.

Entre las hierbas más efectivas para llevar a cabo esta purificación están el romero, lavanda, laurel, albahaca, eucalipto, manzanilla y sauco. No obstante, es preciso advertir que aunque en la mayoría de los casos se puede realizar una limpieza por cuenta propia, si se siente una energía que no se puede manejar a la ligera o que no desaparece tras varios intentos, lo recomendable es buscar ayuda de un guía espiritual especializado, como un cura o un chamán.

FILOSOFÍA TURCA

E n Turquía, la preservación de la energía del entorno ha desempeñado un papel fundamental durante siglos. Destaca, en especial, en las prácticas de construcción de viviendas. Zeynep Sempértegui es una astróloga profesional turca radicada en Ecuador desde hace varios años. Ella confiesa que en la edificación de hogares turcos, se emplea piedra caliza y sal gema, ya que se cree que el uso de estos materiales brinda protección contra enfermedades.

“También colocamos hierro dentro de las casas con el objetivo de protegerlas contra los malos espíritus. Por otro lado, antiguamente, cuando se iba a construir una casa en un terreno en Anatolia, se soltaba un gato y se determinaba el lugar de los dormitorios dependiendo del sitio donde el animal se quedara quieto, ya que los felinos captan la energía negativa sobre nosotros”, relata.

