Feng Shui: Organizar su entorno para mejorar su vida

Según esta antigua técnica china, todo lo que nos rodea, la casa donde vivimos, los muebles de cada habitación, el orden y la iluminación, etc., influyen en la salud, prosperidad y felicidad personal.

Por eso, para beneficiarse del Feng shui, que es el arte de armonizar y organizar el entorno en el que nos desenvolvemos para mejorar la vida, es preciso conocer sus tres principios básicos:

1. Todo está vivo y tiene chi (energía)

El primer principio de la filosofía del feng shui es que todas las personas, los lugares y las cosas están vivos gracias a la energía vital chi, es decir, no somos parte de un mundo inanimado, sino que vivimos en uno completamente vivo.

Todo lo que le rodea almacena ciertos recuerdos, asociaciones y sentimientos, por eso es esencial evaluar la carga que llevan sus pertenencias, qué le están diciendo, cómo lo están haciendo sentir y si la calidad de su vida interior se ve constantemente influenciada por lo que sucede a su alrededor.

2. Todo está relacionado entre sí

El segundo principio del feng shui es que todas las personas, todos los lugares y todas las cosas están relacionadas entre sí gracias al chi que nos conecta al entorno personal y abarca todo el planeta, energéticamente hablando no existe el aislamiento. Aunque nuestra conexión es más fuerte con los seres humanos, estamos también relacionados con todo lo demás.

3. La energía (chi) siempre cambia

Todo transmuta. El cuerpo, las relaciones, el estado mental y emocional, así como la naturaleza.

El feng shui invita a acoger ese cambio y verlo como un regalo para mejorar su vida y esto se verá reflejado en un hogar con armonía.

Cuando sienta la necesidad de cambiar algo en su casa, hágalo, al hacerlo se abre a nuevas formas de pensar de sentir y de actuar.

Viva con lo que le gusta

La manera más fácil de implementar esta técnica es vivir con lo que le gusta cuánto más lo haga mejor, mire con ojos de feng shui, cuando diseñe, decore o arregle su casa y piense si realmente le gusta lo que tiene.

Ahórrese el exceso de cosas, siendo creativo y meticuloso; de esos artículos que le gustan, seleccione lo que ya no vibra con usted. Y cuando no tenga más remedio que vivir con algo que no le atrae aumente su energía colocándole cerca alguna cosa que le alegre el corazón, por ejemplo una planta; o si tiene un sofá de un color que ya no le agrada o está viejo y no lo puede cambiar, colóquele un chal o alguna tela bonita.

Seguridad y comodidad

Cuando tenga que diseñar, decorar y ordenar su casa, más allá de lo estético, fíjese en la seguridad.

Los muebles con esquinas puntiagudas o muchas salientes no pasan la prueba de seguridad en feng shui, tampoco el uso de esquinas puntiagudas en la arquitectura porque pueden alterar la salud. Una silla de comedor antes que ser bonita debe ser cómoda.

Las escaleras sin pasamanos o con escalones al aire pueden estar de moda pero representan un peligro inminente, esta práctica milenaria las desaconseja completamente.

Simplifique y organice

Si conserva montañas de papeles viejos, cajones con ropa que no usa, artículos dañados o que ya no le gustan ni utiliza hace mucho tiempo, está congestionando el flujo de energía vital en su vida.

El caos que dura mucho tiempo lo vuelve pasivo y lo estanca. Cuánto más tiempo mantenga el desorden más se deteriora el chi.

Simplificar y organizar bien sus pertenencias, así como tirar, regalar o vender lo que no necesita, traerá a su vida nuevas cosas, oportunidades y sentirá mayor claridad.

Test

Para facilitarle los cambios en feng shui, pregúntese:

¿Me gusta? ¿Lo necesito? ¿Qué pensamientos, recuerdos o emociones, positivos o negativos asocio? ¿Hay que arreglarlo? ¿Voy a hacerlo?

Nuestro entorno puede alimentar y expandir el espíritu o también puede reprimirlo; convertir el sitio donde vivimos en un lugar que nos guste y sea armonioso, así como transformar nuestra vida e influir positivamente.

La decisión

¿Por qué simplificar y organizar sus cosas? Porque reflejan su mundo interior, que es el que rige las condiciones externas de la vida.

El orden y la armonía externa reflejan el orden y la armonía interna; al igual que el desorden y el caos externo refleja el desorden y el caos interno.

* Terapeuta y Reiki master. Instagram: @alejandragomezmayol