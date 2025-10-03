Fin a la demanda contra Nirvana por la portada de ‘Nevermind’: aquí detalles del caso

Nirvana gana una batalla legal. Spencer Elden, el bebé de la polémica portada de ‘Nevermind’ fue el eje del conflicto

Un juez federal de California puso fin a una batalla legal de cuatro años al desestimar la demanda presentada por Spencer Elden, conocido mundialmente como el bebé de Nevermind, contra Nirvana, Universal Music Group, el patrimonio de Kurt Cobain, Dave Grohl, Krist Novoselic y otros involucrados en la creación de la icónica portada del álbum Nevermind.

Elden, de 34 años, acusaba a los demandados de distribuir pornografía infantil al mostrarlo desnudo, a los cuatro meses de edad, nadando tras un billete de un dólar en una piscina. Una imagen que se convirtió en un símbolo cultural del grunge y vendió más de 30 millones de copias.

¿Cómo se origina la controversia?

La portada, fotografiada por Kirk Weddle en el Pasadena Aquatic Center, fue creada con la intención de ser una metáfora al consumismo y al materialismo de la generación X. La sesión fue informal: los padres de Elden, Rick y Tamara, amigos del fotógrafo, recibieron 200 dólares y la imagen del billete terminó siendo un trucaje digital.

La presencia de los padres y el contexto no sexual de la foto, fue comparada con una instantánea familiar de un niño bañándose, esto resultó clave en la defensa. Sin embargo, en agosto de 2021, Elden presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de California, alegando que la imagen violaba la ley federal contra la explotación sexual infantil.

Portada del álbum ‘Nevermind’, lanzado el 24 de septiembre de 1991. Spencer Elden, el bebé de la foto, demanda a la banda Nirvana. Kirk Weddle

Elden argumentó que la exposición de sus genitales era lasciva y constituía imágenes de abuso sexual infantil, causándole daño emocional extremo y permanente, pérdida de capacidad de ingresos, trauma psicológico que requirió terapia e invasión de privacidad.

Su abogado, Robert Y. Lewis, afirmó que el billete en la imagen lo presentaba como un trabajador sexual, sugiriendo una intención provocativa. Elden reclamaba millones en daños y una orden judicial para detener la distribución del álbum y su mercancía.

Desarrollo del caso

El caso tuvo varios giros. En 2022, el juez Fernando Olguin desestimó la demanda inicial por caducidad, argumentando que Elden sabía de la imagen desde su infancia y no actuó a tiempo. Además, no respondió a plazos procesales, debilitando su caso.

Sin embargo, en diciembre de 2023, la Corte de Apelaciones reactivó la demanda, señalando que el estatuto de limitaciones para víctimas de pornografía infantil permite demandas mientras persista el daño, como la continua distribución de la imagen.

El 30 de septiembre de 2025, el juez Olguin emitió un juicio sumario a favor de los demandados, cerrando el caso sin posibilidad de reabrirlo a menos que Elden apele. La decisión se basó en varios puntos clave bajo los factores Dost (un test legal para determinar si una imagen es lasciva) y la foto no cumple los criterios de pornografía infantil.

Además, no enfoca los genitales, no presenta una pose sexualmente sugerente, y el contexto, un bebé nadando en una piscina con sus padres presentes, es inocente y carece de intención de provocar una respuesta sexual en el espectador.

La conducta contradictoria de la víctima



La defensa destacó que Elden ha capitalizado la fama de la imagen durante décadas. Inclusp recreó la foto con traje de baño para los aniversarios 10°, 20° y 25° del álbum por pagos, vendió pósters autografiados, se tatuó el logo de Nevermind en el pecho y se autoproclamó el bebé de Nirvana en entrevistas y redes sociales.

Estas acciones, según el tribunal, contradicen sus afirmaciones de trauma grave y explotación.

Tampoco se demostró que los padres de Elden fueran engañados o que no consintieran la sesión. Aunque Elden alegó que Nirvana prometió cubrir sus genitales con un adhesivo (y no lo hizo), no presentó evidencia sólida de esta promesa.

¿Qué respondió Nirvana?

Los abogados de Nirvana, liderados por Bert Deixler, celebraron la resolución: "Nos complace que el tribunal haya terminado este caso infundado y liberado a nuestros clientes creativos del estigma de acusaciones falsas".

Calificaron la demanda como sin mérito desde el inicio, resaltando que Elden se benefició financieramente de su celebridad como el bebé de Nirvana durante 30 años.

Dave Grohl y Krist Novoselic, quienes han evitado comentarios públicos extensos, se mantuvieron al margen, pero fuentes cercanas al patrimonio de Cobain expresaron alivio por el fallo.

Reacciones en las redes

El caso ha generado un debate sobre los límites entre arte, consentimiento infantil y explotación en la industria musical. Margaret Mabie, abogada de Elden, insistió en que la victimización de Spencer como niño permanece congelada en el tiempo mientras la imagen siga en circulación.

Por otro lado, defensores del arte argumentan que reinterpretar una imagen icónica y no sexual como pornográfica amenaza la libertad creativa.

Las opiniones se dividen. Algunos fans consideran la demanda un intento oportunista de Elden por lucrarse, mientras que otros creen que plantea preguntas válidas sobre el uso de imágenes de menores sin su consentimiento futuro. Pero, la controversia no ha afectado la distribución de Nevermind, que sigue siendo un pilar del rock alternativo.

