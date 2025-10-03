¿Cultura de la cancelación? Taylor Swift se pronuncia sobre misoginia en 'Cancelled!'

La cantante aborda el juicio social y la doble moral hacia las mujeres en su tema ‘Cancelled!’, parte de su nuevo álbum

Taylor Swift interpreta Cancelled! como una crítica a la cultura de la cancelación y la misoginia en el mundo del espectáculo.

Taylor Swift vuelve a tomar posición frente a la cultura de la cancelación con su nueva canción Cancelled!, incluida en el álbum The Life of a Showgirl. En este tema, la artista estadounidense habla sobre el juicio público, la misoginia y la presión que enfrentan las mujeres exitosas en entornos mediáticos y sociales.

La letra, cargada de metáforas y referencias a experiencias personales, se ha convertido en un manifiesto contra la doble moral que afecta a figuras femeninas en el ojo público. Swift, quien ha sido blanco de críticas durante años, transforma esa narrativa en una pieza desafiante y emocional.

Una crítica directa a la cultura de la cancelación

En Cancelled!, Swift utiliza imágenes como “cruzados enmascarados” y “girlboss demasiado cerca del Sol” para ilustrar cómo las redes sociales pueden amplificar errores, reales o percibidos, hasta convertirlos en condenas públicas. La canción retrata el aislamiento que genera el escrutinio masivo y la superficialidad de la popularidad, donde una sola acción puede borrar años de reputación.

La artista canta: “¿Hiciste una broma que solo un hombre podría? ¿Te vestiste demasiado segura para tu propio bien?”, cuestionando los estándares de comportamiento impuestos a las mujeres.

Más allá de la crítica, Cancelled! también celebra la lealtad entre mujeres que han atravesado experiencias similares. Swift se refiere a sus amigas como “las que tienen cicatrices iguales”, y afirma que prefiere rodearse de personas 'canceladas', en alusión a quienes han sido juzgadas pero siguen adelante con autenticidad.

En Cancelled!, Taylor Swift reivindica la sororidad como refugio frente al juicio social y celebra la lealtad entre mujeres que comparten cicatrices similares. CANVA

Algunos fans interpretan la canción como un gesto de apoyo a figuras como Brittany Mahomes y Blake Lively, quienes han enfrentado controversias mediáticas recientes.

Un eco de ‘Reputation’, con nueva madurez

Cancelled! retoma el tono desafiante de Reputation, pero con una mirada más reflexiva y solidaria frente al juicio social. VARIETY

La canción recuerda el tono desafiante de Reputation (2017), pero con una perspectiva más madura. Swift ya había abordado el tema de la cancelación en redes con canciones como Look What You Made Me Do y Nothing New, pero en Cancelled! lo hace desde un lugar de sororidad, resiliencia y crítica estructural.

Con Cancelled!, Taylor Swift responde a años de escrutinio público, y también visibiliza la misoginia que persiste en la cultura digital. La canción se convierte en un referente para quienes han sido juzgadas injustamente y una invitación a cuestionar los mecanismos de cancelación que afectan, sobre todo, a mujeres en espacios de poder.

