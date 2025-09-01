Taylor Swift y Travis Kelce: un compromiso sin prisa por la boda, y esta es la razón

La cantante y el jugador de la NFL celebran su compromiso y prefieren esperar antes de planificar el enlace

Taylor Swift y Travis Kelce atraviesan uno de los momentos más felices de su relación. La estrella del pop y el jugador de la NFL, ambos de 35 años, anunciaron su compromiso el pasado 26 de agosto con una publicación conjunta en Instagram que desató una ola de reacciones entre sus seguidores. Sin embargo, lejos de sumergirse de inmediato en la organización de la boda, la pareja ha decidido tomarse su tiempo y disfrutar de esta nueva etapa sin presiones.

El compromiso se hizo público con una serie de fotografías que capturaban el momento en que Kelce le pidió matrimonio a Swift en el jardín de su casa. El mensaje que acompañó las imágenes “Tu maestro de inglés y tu maestro de gimnasia se van a casar”, junto a un emoji de dinamita fue interpretado como una alusión a su apodo de pareja, TNT. La propuesta, según reveló el padre del jugador, Ed Kelce, se desarrolló en un ambiente íntimo, con un arreglo floral especial y una copa de vino antes de salir a cenar.

¿Por qué Taylor y Travis quieren ir sin prisa hacia el altar?

De acuerdo con fuentes cercanas, Swift y Kelce han estado en 'modo celebración' desde el compromiso y aún no han iniciado la planificación de la boda. Prefieren prolongar la etapa de noviazgo comprometido, disfrutando de la compañía mutua y de sus agendas profesionales. La noticia se mantuvo en secreto durante dos semanas antes de hacerse pública, un tiempo que, según allegados, fue difícil de manejar pero que ahora les permite vivir el momento con mayor libertad.

El compromiso ha sido recibido con entusiasmo por ambas familias. Donna Kelce, madre del jugador, ha mostrado un lado especialmente sentimental, guardando recuerdos de estos primeros días como pareja comprometida: fotografías, notas y flores que simbolizan el inicio de un nuevo capítulo. Los brindis y las lágrimas de felicidad marcaron las celebraciones privadas, reforzando el vínculo entre las dos familias.

Un momento clave en sus carreras

Taylor Swift y Travis Kelce celebran su compromiso, mostrando complicidad y alegría en cada aparición pública. CANVA

El anuncio llega en un periodo de intensa actividad para Swift, quien en octubre lanzará su nuevo álbum The Life of a Showgirl. El disco fue anunciado en el podcast New Heights, que Travis conduce junto a su hermano Jason Kelce. La aparición de la cantante en el programa semanas antes del compromiso ya había generado expectación, aunque pocos imaginaban que la pareja estaba a punto de dar un paso tan importante.

Taylor Swift y Travis Kelce han optado por vivir su compromiso con calma, priorizando el disfrute del presente sobre la prisa por llegar al altar. Entre giras, entrenamientos y proyectos personales, la pareja demuestra que el amor también puede celebrarse sin un calendario estricto, dejando que cada etapa tenga su propio tiempo y significado.

