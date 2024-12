Polémicas 2024: ellos están bajo la lupa de la fama

Los dramas, problemas y discusiones no fueron muy agradables para los famosos este año. Pero sin duda nos entretuvieron

Hombres mentirosos, problemas legales y, por supuesto, políticos pelearon por sus cinco minutos de fama este año. El 2024 estuvo marcado por controversias y corazones rotos, aunque Ángela Aguilar tal vez esté en desacuerdo con esto último.

Úrsula Strenge: Su hija salió de la fase crítica Leer más

RELACIONADAS Christian Nodal defiende su relación y niega infidelidad

Para la joven cantante de música regional mexicana, este año fue especial porque se convirtió en la esposa de Christian Nodal. A pesar de que ambos decían ser solo buenos amigos y ella estaba feliz por “ser tía” cuando se enteró de que su actual esposo tendría una hija con su expareja Cazzu, al poco tiempo del nacimiento de Indi, la hija de Nodal con la argentina, Ángela ascendió de tía a madrastra.

Los usuarios, al igual que cuando la ex del cantante Beéle mencionó que él le había sido infiel con la influencer Isabella Ladera, no tardaron en criticar a Aguilar. Debido a la cercanía de las fechas, no es difícil entender por qué los internautas creen que la hija de Pepe Aguilar, que tiene apenas 21 años, habría iniciado su romance con Nodal mientras Cazzu aún estaba con el cantante quien, por cierto, también tuvo una caótica relación con Belinda en 2022.

La artista dijo en una entrevista que “todas las partes sabían lo que estaba pasando”, que todos eran adultos y que “no se rompió ningún corazón”. En respuesta, Cazzu, que no se había pronunciado al respecto, expresó que se enteró, al igual que todos, por las redes sociales.

Aguilar, quien hizo una memorable versión de La llorona, no solo enfrenta críticas y abucheos como los que recibió cuando presentó los Kid’s Choice Awards este año, sino que también compite contra una dudosa usuaria en TikTok que asegura ser la amante de Nodal.

RELACIONADAS Ángela Aguilar y Michael Ronda presentarán los Kids Choice Awards México 2024

2024: infidelidad y malos entendidos

Daddy Yankee y su exesposa llegan a un acuerdo por sus empresas Leer más

Otro que también fue acusado de infidelidad mientras su pareja estaba embarazada es Anuel, quien terminó su relación con Yailín La Más Viral mientras ella esperaba a su hija Cattleya. Pero eso ocurrió en 2023. Lo impactante sucedió este año, cuando la cantante conocida como La Chivirika compartió en sus historias de Instagram mensajes de Anuel rogándole por volver, a pesar de que ambos tienen pareja y él espera el nacimiento de su segundo hijo.

Karol G se salvó del reguetonero, con quien terminó en 2021, pero no de la polémica. A pesar de que su Mañana será bonito Tour fue un éxito total, con la participación de cantantes como Shakira y Amaia Montero, la joven recibió críticas cuando lanzó +57, colaboración con varios reguetoneros colombianos que fue promocionada como un tributo al país.

“Una mamacita desde los 14”, dice la parte más controversial de la canción. El novio de Karol, Feid, no solo le tiró indirectas en su tema 11 PM St. Regis al reguetonero Blessed, quien colaboró en +57 y es amigo de Anuel, sino que la defendió del ‘hate’ con una tierna historia.

Un paréntesis: Algo parecido hizo el futbolista argentino Rodrigo De Paul, expareja de Tini. De Paul rompió el silencio con un post en sus historias de Instagram defendiendo a su ex de las críticas que la cantante recibió por su álbum Un mechón de pelo, que habla sobre el acoso que ha sufrido en su carrera y los comentarios que recibió por ser novia del argentino.

El futbolista alabó a Tini y su familia, destacando el respeto que le dieron a la privacidad de sus hijos al no hacerlos “parte de un circo”.

RELACIONADAS Tini explica las razones de su ruptura con Rodrigo de Paul

Los casos de Karol G y Lali

Mariah Carey: ¿Cuántos millones que gana cada Navidad? Leer más

Volviendo al tema, Karol G se disculpó y explicó que su intención no era potenciar la sexualización de menores, una grave problemática en la zona. La molestia de los usuarios fue tan grande, que entidades colombianas como la Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos rechazaron la letra de +57.

El presidente de Argentina, Javier Milei, también estuvo en contra, pero de la canción Fanático de Lali , aunque supo disimularlo bien. En la letra, la reconocida artista respondió a varias indirectas que el primer mandatario le había lanzado durante todo el año. La única respuesta del presidente argentino fue un mensaje en X que dice: “Alguna artista quiere seguir cobrando 300 mil dólares del kirchnerismo. Fin”.

2024, un año de indirectas

No solo Shakira ha lanzado indirectas en sus letras. Y es que la colombiana dejó en claro que está feliz sin Piqué en su canción Soltera. A esa corriente se suma Sabrina Carpenter con su nuevo álbum Short N Sweet. Es imposible escuchar Taste y Sharpest Tool sin notar que se relacionan con Shawn Mendes.

Según los rumores, él habría dejado a Sabrina para volver con su ex Camila Cabello. Ahora, los usuarios se preguntan, una vez más, si Mendes no ha salido del clóset. Cansado de que le insistan al respecto a lo largo de toda su carrera, en un concierto dijo que está “descubriendo” su sexualidad.

Entre arrepentimientos y problemas con la ley

Rauw Alejandro se pone sexy en Navidad Leer más

Mientras tanto, Selena Gomez no ha dejado de estar en el ojo del huracán. No solo porque anunció que se casará con Benny Blanco, ni porque volvió a Los hechiceros de Waverly Place, sino porque actuó en la película Emilia Pérez de Netflix, a pesar de que Eugenio Derbez hubiera preferido que no lo hiciera.

El mexicano dijo que cada vez que ella aparecía en pantalla, su actuación era motivo de sorpresa negativa. Gomez le respondió diciendo que hizo “lo mejor que pudo con el tiempo que me dieron”. Y si se pregunta “¿será que Derbez se arrepiente de lo que dijo?”, pues sí, se retractó al instante.

RELACIONADAS Eugenio Derbez critica la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez

Quien no se arrepiente de sus actos es Sean ‘Diddy’ Combs. A pesar de ser acusado de abuso, tráfico de sustancias y violencia en sus famosas White Parties, el magnate, que tiene testimonios de maltrato, niega ser culpable. Diddy tendrá un juicio programado para 2025. ¡Un escándalo!

A la lista de personas con cierta popularidad que enfrentarán el peso de la ley se suman Luigi Mangione, un apuesto ingeniero de software que se volvió viral tras ser arrestado y acusado de asesinar al CEO de una de las principales compañías de seguros de salud en los Estados Unidos, y Justin Baldoni, cuyo nombre seguro le suena de la película Romper el círculo.

Blake Lively, su coestrella, lo acusa a él y a su equipo de acoso sexual y de tratar de destruir su imagen pública. Todo comenzó cuando, en una reunión, Blake y su esposo Ryan Reynolds hablaron sobre un ambiente de trabajo hostil y comentarios inapropiados que, según ella, ocurrieron en el set de la película. Baldoni asegura que las acusaciones son falsas.

Ecuador también tiene lo suyo

Rey Carlos: 2024, el peor año de su vida Leer más

Algo que tampoco no se sabe si es cierto o no es el consumo de sustancias ilícitas por parte de la influencer Luciana Guschmer. Álex Vizuete, su excompañero de podcast y ex de su amiga Gigi Mieles, asegura que sí en un audio que se filtró hace poco. En este, Álex dice a Luciana que tenga cuidado porque su nombre “ya llegó a la gente peligrosa”, desató una controversia que llevó a la agencia en la que trabajan a emitir un comunicado defendiendo a su equipo. Ninguna de las partes involucradas ha desmentido la veracidad del audio, pero nadie asegura que sea real.

Mientras el audio sigue sin confirmarse ni desmentirse, lo único seguro es que, en el mundo de la fama, nadie está a salvo de los escándalos… Y bueno, este 2025 habrá más para comentar y entretenernos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!